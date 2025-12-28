Магнітні бурі: під новий рік на нас очікує потужний шторм
Київ • УНН
28 грудня очікуються слабкі та помірні магнітні коливання. З 30 по 31 грудня прогнозується потужна магнітна буря червоного рівня.
Сьогодні, 28 грудня, значних магнітних коливань не очікується, однак з понеділка сила збурень наростатиме, досягши 30-31 грудня рівня потужної магнітної бурі, пише УНН.
28 грудня - геомагнітна активність залишатиметься на рівні Kp 3-4, тобто - слабкі та помірні коливання.
А ось 29 грудня на нас очікує короткочасне збурення. По обіді прогнозується зростання активності до Kp 4, місцями - наближення до червоного рівня. Цей день може стати доволі важким для метеочутливих.
30-31 грудня очікується посилення активності до Кр 5-6, що відповідає потужній магнітні бурі червоного рівня. Можливе значне погіршення самопочуття.
Сильний вітер та ожеледиця: погода на неділю, 28 грудня28.12.25, 04:32 • 718 переглядiв