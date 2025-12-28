Магнітні бурі: під новий рік на нас очікує потужний шторм

$41.930.00
27 грудня, 20:03 • 10591 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 19452 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 20335 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 19167 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 18860 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 18140 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 39679 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38238 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 101404 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 50445 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударівVideo27 грудня, 18:22 • 7610 перегляди
путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27 грудня, 18:44 • 4134 перегляди
Зеленський: росія не зупиниться на Україні, попри будь-які договори27 грудня, 19:02 • 3880 перегляди
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 3582 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 11929 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 52999 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 101405 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 43983 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 11:18 • 73905 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 62833 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Польща
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США00:14 • 1376 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 18896 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 53002 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 21699 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 21057 перегляди
Опалення
Техніка
YouTube
The Guardian
Соціальна мережа

Магнітні бурі: під новий рік на нас очікує потужний шторм

Київ • УНН

 • 16 перегляди

28 грудня очікуються слабкі та помірні магнітні коливання. З 30 по 31 грудня прогнозується потужна магнітна буря червоного рівня.

Магнітні бурі: під новий рік на нас очікує потужний шторм

Сьогодні, 28 грудня, значних магнітних коливань не очікується, однак з понеділка сила збурень наростатиме, досягши 30-31 грудня рівня потужної магнітної бурі, пише УНН

28 грудня - геомагнітна активність залишатиметься на рівні Kp 3-4, тобто - слабкі та помірні коливання. 

А ось 29 грудня на нас очікує короткочасне збурення. По обіді прогнозується зростання активності до Kp 4, місцями - наближення до червоного рівня. Цей день може стати доволі важким для метеочутливих.

30-31 грудня очікується посилення активності до Кр 5-6, що відповідає потужній магнітні бурі червоного рівня. Можливе значне погіршення самопочуття. 

Сильний вітер та ожеледиця: погода на неділю, 28 грудня28.12.25, 04:32 • 718 переглядiв

Євген Царенко

Здоров'я
Укргідрометцентр