27 декабря, 20:03 • 10621 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 19547 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 20410 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 19211 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 18890 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 18152 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 39699 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38252 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 101479 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 50463 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Графики отключений электроэнергии
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 73934 просмотра
Магнитные бури: под Новый год нас ожидает мощный шторм

Киев • УНН

 • 44 просмотра

28 декабря ожидаются слабые и умеренные магнитные колебания. С 30 по 31 декабря прогнозируется мощная магнитная буря красного уровня.

Магнитные бури: под Новый год нас ожидает мощный шторм

Сегодня, 28 декабря, значительных магнитных колебаний не ожидается, однако с понедельника сила возмущений будет нарастать, достигнув 30-31 декабря уровня мощной магнитной бури, пишет УНН

28 декабря - геомагнитная активность будет оставаться на уровне Kp 3-4, то есть - слабые и умеренные колебания. 

А вот 29 декабря нас ожидает кратковременное возмущение. После обеда прогнозируется рост активности до Kp 4, местами - приближение к красному уровню. Этот день может стать довольно тяжелым для метеочувствительных.

30-31 декабря ожидается усиление активности до Кр 5-6, что соответствует мощной магнитной буре красного уровня. Возможно значительное ухудшение самочувствия. 

Сильный ветер и гололедица: погода на воскресенье, 28 декабря28.12.25, 04:32 • 740 просмотров

Евгений Царенко

Здоровье
Укргидрометцентр