Магнитные бури: под Новый год нас ожидает мощный шторм
Киев • УНН
28 декабря ожидаются слабые и умеренные магнитные колебания. С 30 по 31 декабря прогнозируется мощная магнитная буря красного уровня.
Сегодня, 28 декабря, значительных магнитных колебаний не ожидается, однако с понедельника сила возмущений будет нарастать, достигнув 30-31 декабря уровня мощной магнитной бури, пишет УНН.
28 декабря - геомагнитная активность будет оставаться на уровне Kp 3-4, то есть - слабые и умеренные колебания.
А вот 29 декабря нас ожидает кратковременное возмущение. После обеда прогнозируется рост активности до Kp 4, местами - приближение к красному уровню. Этот день может стать довольно тяжелым для метеочувствительных.
30-31 декабря ожидается усиление активности до Кр 5-6, что соответствует мощной магнитной буре красного уровня. Возможно значительное ухудшение самочувствия.
