Над Україною за ніч знешкодили 30 з 48 російських дронів
Київ • УНН
росія атакувала Україну 48 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими дронами. Сили ППО збили або придушили 30 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 грудня (з 18.00 27 грудня) ворог атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 30 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях
