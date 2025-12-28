Над Украиной за ночь обезвредили 30 из 48 российских дронов

россия ночью ударила по Украине 48 дронами, 30 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 декабря (с 18.00 27 декабря) враг атаковал 48-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крыма, около 30 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях