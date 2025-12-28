$41.930.00
Эксклюзив
05:38 • 2724 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 16955 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 31525 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 29742 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 26197 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 23397 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 20136 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 41306 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38990 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 109033 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
Над Украиной за ночь обезвредили 30 из 48 российских дронов

Киев • УНН

 • 72 просмотра

россия атаковала Украину 48 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и другими дронами. Силы ПВО сбили или подавили 30 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Над Украиной за ночь обезвредили 30 из 48 российских дронов

россия ночью ударила по Украине 48 дронами, 30 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 декабря (с 18.00 27 декабря) враг атаковал 48-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крыма, около 30 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Спасатели показали последствия атаки на Одессу 27 декабря: повреждены лицей и дом28.12.25, 08:46 • 510 просмотров

Юлия Шрамко

