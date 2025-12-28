Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу 27 грудня: пошкоджено ліцей та будинок
Київ • УНН
ДСНС показала наслідки атаки на Одесу 27 грудня, де через російський удар виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено ліцей. Рятувальники евакуювали 4 людей, ліквідували пожежу на площі 150 кв.м, постраждалих немає.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки ворожої атаки на Одесу ввечері 27 грудня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Рятувальники розповіли, що внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку.
Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини. На щастя, загиблих і постраждалих немає
Нагадаємо
Увечері 27 грудня російські окупанти атакували Одесу: ударний БпЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.
