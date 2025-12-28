$41.930.00
49.430.00
ukenru
Ексклюзив
05:38 • 2028 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 16148 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 30557 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 28625 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 25517 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 23138 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 19962 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41155 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38866 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 108103 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу 27 грудня: пошкоджено ліцей та будинок

Київ • УНН

 • 42 перегляди

ДСНС показала наслідки атаки на Одесу 27 грудня, де через російський удар виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено ліцей. Рятувальники евакуювали 4 людей, ліквідували пожежу на площі 150 кв.м, постраждалих немає.

Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу 27 грудня: пошкоджено ліцей та будинок

Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки ворожої атаки на Одесу ввечері 27 грудня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Рятувальники розповіли, що внаслідок російської атаки виникло загоряння житлового будинку.

Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини. На щастя, загиблих і постраждалих немає

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Увечері 27 грудня російські окупанти атакували Одесу: ударний БпЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.

Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо26.12.25, 08:40 • 3108 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоУНН-Одеса
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса