Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні

Київ • УНН

 • 9796 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ракетного дивізіону "Бастіон" у Криму. Також знищено склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів, а також пункт управління БпЛА ворога.

Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження району зосередження ворожого ракетного підрозділу у тимчасово окупованому Криму з БРК "Бастіон" на озброєнні, логістичних об'єктів та пунктів управління противника на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

Деталі

"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.

Так, 23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон"). Зафіксовані ураження цілей

- повідомили у Генштабі.

Втрати ворога уточнюються.

Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг". Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів. А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога

- вказали у Генштабі.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Миколаївська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Крим