Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ракетного дивізіону "Бастіон" у Криму. Також знищено склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів, а також пункт управління БпЛА ворога.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження району зосередження ворожого ракетного підрозділу у тимчасово окупованому Криму з БРК "Бастіон" на озброєнні, логістичних об'єктів та пунктів управління противника на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.
Деталі
"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.
Так, 23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон"). Зафіксовані ураження цілей
Втрати ворога уточнюються.
Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг". Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів. А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
