Потужний землетрус на Тайвані викликав попередження про афтершоки

Ексклюзив
05:38
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Польщі в ДТП попередньо загинули п'ятеро українців
27 грудня, 22:37
В Італії арештували підозрюваних у фінансуванні ХАМАС під виглядом зборів для цивільних палестинців
27 грудня, 23:28
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США
28 грудня, 00:14
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого
03:48
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІ
04:49
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам
26 грудня, 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 79533 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 66548 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Джон Ф. Кеннеді
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Європа
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США
28 грудня, 00:14
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність
27 грудня, 07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
26 грудня, 16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі
26 грудня, 14:56
Опалення
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian

Потужний землетрус на Тайвані викликав попередження про афтершоки

Київ • УНН

 58 перегляди

На Тайвані зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,6-7 балів, найсильніший з 1999 року. Він стався біля північно-східного узбережжя, викликавши коливання по всьому острову, але без значних руйнувань чи жертв.

Потужний землетрус на Тайвані викликав попередження про афтершоки

На Тайвані зафіксували потужний землетрус, після якого влада попередила про можливі повторні підземні поштовхи. Коливання ґрунту відчувалися по всьому острову, зокрема в столиці Тайбеї. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Землетрус стався близько 23:05 за місцевим часом у суботу на північно-східному узбережжі Тайваню, приблизно за 32 км від міста Ілан. За даними Геологічної служби США, його магнітуда становила 6,6.

"Центральне метеорологічне управління Тайваню заявило, що землетрус досяг 7 балів, що робить його найсильнішим за всю історію спостережень у країні з 1999 року", - ідеться у публікації.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 70 км. За словами керівника відділу сейсмологічного центру метеорологічного агентства Чень Да-ї, глибина та розташування епіцентру біля узбережжя зменшили ймовірність серйозних руйнувань.

"Суботній землетрус сильно відчувався по всьому Тайваню, але оскільки він стався на значній глибині, а його епіцентр знаходився біля берега, було відносно малоймовірно, що він завдасть серйозної шкоди", – сказав Чень Да-ї.

Під час землетрусу у Тайбеї тряслися будівлі. Президент Тайваню Вільям Лай Цінде закликав жителів бути пильними через можливі повторні поштовхи.

Місцеві ЗМІ повідомили про поодинокі пошкодження: у супермаркетах з полиць падали пляшки, в офісних будівлях хиталися телевізори, однак жертв чи значного руйнування не було зафіксовано.

Тайванська енергетична компанія заявила, що понад 3000 будинків у місті Ілан тимчасово залишилися без електроенергії. Влада Тайбея зафіксувала окремі випадки витоку газу та води, а також незначні пошкодження будівель.

Інцидент класифікували як землетрус четвертої категорії, що передбачає можливі незначні руйнування. Метеорологічна служба попередила про ймовірні афтершоки магнітудою від 5,5 до 6,0 бала найближчим часом і закликала населення бути обережним.

Сейсмічна активність у Тихому океані: десятки землетрусів сколихнули Японію та прикордонні регіони
22.12.25, 01:18

Алла Кіосак

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Тайбей
Тайвань