Потужний землетрус на Тайвані викликав попередження про афтершоки
Київ • УНН
На Тайвані зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,6-7 балів, найсильніший з 1999 року. Він стався біля північно-східного узбережжя, викликавши коливання по всьому острову, але без значних руйнувань чи жертв.
На Тайвані зафіксували потужний землетрус, після якого влада попередила про можливі повторні підземні поштовхи. Коливання ґрунту відчувалися по всьому острову, зокрема в столиці Тайбеї. Про це повідомляє Independent, пише УНН.
Деталі
Землетрус стався близько 23:05 за місцевим часом у суботу на північно-східному узбережжі Тайваню, приблизно за 32 км від міста Ілан. За даними Геологічної служби США, його магнітуда становила 6,6.
"Центральне метеорологічне управління Тайваню заявило, що землетрус досяг 7 балів, що робить його найсильнішим за всю історію спостережень у країні з 1999 року", - ідеться у публікації.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 70 км. За словами керівника відділу сейсмологічного центру метеорологічного агентства Чень Да-ї, глибина та розташування епіцентру біля узбережжя зменшили ймовірність серйозних руйнувань.
"Суботній землетрус сильно відчувався по всьому Тайваню, але оскільки він стався на значній глибині, а його епіцентр знаходився біля берега, було відносно малоймовірно, що він завдасть серйозної шкоди", – сказав Чень Да-ї.
Під час землетрусу у Тайбеї тряслися будівлі. Президент Тайваню Вільям Лай Цінде закликав жителів бути пильними через можливі повторні поштовхи.
Місцеві ЗМІ повідомили про поодинокі пошкодження: у супермаркетах з полиць падали пляшки, в офісних будівлях хиталися телевізори, однак жертв чи значного руйнування не було зафіксовано.
Тайванська енергетична компанія заявила, що понад 3000 будинків у місті Ілан тимчасово залишилися без електроенергії. Влада Тайбея зафіксувала окремі випадки витоку газу та води, а також незначні пошкодження будівель.
Інцидент класифікували як землетрус четвертої категорії, що передбачає можливі незначні руйнування. Метеорологічна служба попередила про ймовірні афтершоки магнітудою від 5,5 до 6,0 бала найближчим часом і закликала населення бути обережним.
