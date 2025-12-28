Мощное землетрясение на Тайване вызвало предупреждение об афтершоках

$41.930.00
Эксклюзив
05:38 • 4954 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 18979 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 33786 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 32327 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 27683 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 24161 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 20684 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 41701 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39292 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 111640 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
В Польше в ДТП предварительно погибли пятеро украинцев27 декабря, 22:37 • 4476 просмотра
В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев27 декабря, 23:28 • 3198 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 8160 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного03:48 • 16116 просмотра
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИVideo04:49 • 4090 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 22138 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 61004 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 111640 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 49435 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 79492 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Джон Ф. Кеннеди
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Канада
Купянск
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 8260 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 21049 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 61003 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 23540 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 22921 просмотра
Отопление
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Хранитель

Мощное землетрясение на Тайване вызвало предупреждение об афтершоках

Киев • УНН

 34 просмотра

На Тайване зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,6-7 баллов, сильнейшее с 1999 года. Оно произошло у северо-восточного побережья, вызвав колебания по всему острову, но без значительных разрушений или жертв.

Мощное землетрясение на Тайване вызвало предупреждение об афтершоках

На Тайване зафиксировано мощное землетрясение, после которого власти предупредили о возможных повторных подземных толчках. Колебания почвы ощущались по всему острову, в том числе в столице Тайбэе. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Землетрясение произошло около 23:05 по местному времени в субботу на северо-восточном побережье Тайваня, примерно в 32 км от города Илань. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,6.

"Центральное метеорологическое управление Тайваня заявило, что землетрясение достигло 7 баллов, что делает его сильнейшим за всю историю наблюдений в стране с 1999 года", - говорится в публикации.

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 70 км. По словам руководителя отдела сейсмологического центра метеорологического агентства Чэнь Да-и, глубина и расположение эпицентра у побережья уменьшили вероятность серьезных разрушений.

"Субботнее землетрясение сильно ощущалось по всему Тайваню, но поскольку оно произошло на значительной глубине, а его эпицентр находился у берега, было относительно маловероятно, что оно нанесет серьезный ущерб", – сказал Чэнь Да-и.

Во время землетрясения в Тайбэе тряслись здания. Президент Тайваня Уильям Лай Циндэ призвал жителей быть бдительными из-за возможных повторных толчков.

Местные СМИ сообщили об единичных повреждениях: в супермаркетах с полок падали бутылки, в офисных зданиях шатались телевизоры, однако жертв или значительных разрушений не было зафиксировано.

Тайваньская энергетическая компания заявила, что более 3000 домов в городе Илань временно остались без электроэнергии. Власти Тайбэя зафиксировали отдельные случаи утечки газа и воды, а также незначительные повреждения зданий.

Инцидент классифицировали как землетрясение четвертой категории, что предполагает возможные незначительные разрушения. Метеорологическая служба предупредила о вероятных афтершоках магнитудой от 5,5 до 6,0 балла в ближайшее время и призвала население быть осторожным.

Сейсмическая активность в Тихом океане: десятки землетрясений сотрясли Японию и приграничные регионы22.12.25, 01:18 • 3792 просмотра

Алла Киосак

