Мощное землетрясение на Тайване вызвало предупреждение об афтершоках
Киев • УНН
На Тайване зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,6-7 баллов, сильнейшее с 1999 года. Оно произошло у северо-восточного побережья, вызвав колебания по всему острову, но без значительных разрушений или жертв.
На Тайване зафиксировано мощное землетрясение, после которого власти предупредили о возможных повторных подземных толчках. Колебания почвы ощущались по всему острову, в том числе в столице Тайбэе. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.
Детали
Землетрясение произошло около 23:05 по местному времени в субботу на северо-восточном побережье Тайваня, примерно в 32 км от города Илань. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,6.
"Центральное метеорологическое управление Тайваня заявило, что землетрясение достигло 7 баллов, что делает его сильнейшим за всю историю наблюдений в стране с 1999 года", - говорится в публикации.
Эпицентр землетрясения находился на глубине около 70 км. По словам руководителя отдела сейсмологического центра метеорологического агентства Чэнь Да-и, глубина и расположение эпицентра у побережья уменьшили вероятность серьезных разрушений.
"Субботнее землетрясение сильно ощущалось по всему Тайваню, но поскольку оно произошло на значительной глубине, а его эпицентр находился у берега, было относительно маловероятно, что оно нанесет серьезный ущерб", – сказал Чэнь Да-и.
Во время землетрясения в Тайбэе тряслись здания. Президент Тайваня Уильям Лай Циндэ призвал жителей быть бдительными из-за возможных повторных толчков.
Местные СМИ сообщили об единичных повреждениях: в супермаркетах с полок падали бутылки, в офисных зданиях шатались телевизоры, однако жертв или значительных разрушений не было зафиксировано.
Тайваньская энергетическая компания заявила, что более 3000 домов в городе Илань временно остались без электроэнергии. Власти Тайбэя зафиксировали отдельные случаи утечки газа и воды, а также незначительные повреждения зданий.
Инцидент классифицировали как землетрясение четвертой категории, что предполагает возможные незначительные разрушения. Метеорологическая служба предупредила о вероятных афтершоках магнитудой от 5,5 до 6,0 балла в ближайшее время и призвала население быть осторожным.
