Дороги засніжені у 9 областях, але проїзд основними шляхами є - дорожники

росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 9948 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 22131 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 37101 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 35854 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29545 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25365 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21311 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42197 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39635 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 5944 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 4976 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 18175 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo04:49 • 7710 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 3874 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 63699 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 115159 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 51094 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 81299 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 67409 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 11369 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 21797 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 63699 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 24220 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 23636 перегляди
Дороги засніжені у 9 областях, але проїзд основними шляхами є - дорожники

Київ • УНН

 • 88 перегляди

В Україні через негоду у 9 областях дороги засніжені, у 12 - мокрі, але проїзд дорогами державного значення забезпечено. Для забезпечення проїзду залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників.

Дороги засніжені у 9 областях, але проїзд основними шляхами є - дорожники

В Україні на тлі негоди у 9 областях дороги засніжені, у 12-ти - мокрі або місцями мокрі, але проїзд дорогами державного значення забезпечено, повідомили у неділю в Агентстві відновлення, пише УНН.

Погодні умови

"Сьогодні очікується хмарна погода з опадами. Помірний сніг, уночі в північно-східній частині - значний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця; вдень на Правобережжі - налипання мокрого снігу", - ідеться у повідомленні.

Вітер північно-західний (на сході країни - південно-західний), 7-12 м/с. На Правобережжі пориви 15–20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях - 25–28 м/с; місцями хуртовина.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28.12.25, 09:20 • 3900 переглядiв

Стан проїзду

Як вказано, покриття доріг у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській областях місцями засніжене. У Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Херсонській, Харківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Запорізькій, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій областях покриття доріг мокре або місцями мокре.

"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Підрядними організаціями проводиться обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та очищення від снігу", - зазначили в агентстві.

Повідомляється, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення до робіт залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників.

"Просимо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і дистанцію, а також планувати свої поїздки з урахуванням погодних умов", - наголосили дорожники.

В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані26.12.25, 12:40 • 31746 переглядiв

Юлія Шрамко

