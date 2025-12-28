Дороги засніжені у 9 областях, але проїзд основними шляхами є - дорожники
Київ • УНН
В Україні через негоду у 9 областях дороги засніжені, у 12 - мокрі, але проїзд дорогами державного значення забезпечено. Для забезпечення проїзду залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників.
В Україні на тлі негоди у 9 областях дороги засніжені, у 12-ти - мокрі або місцями мокрі, але проїзд дорогами державного значення забезпечено, повідомили у неділю в Агентстві відновлення, пише УНН.
Погодні умови
"Сьогодні очікується хмарна погода з опадами. Помірний сніг, уночі в північно-східній частині - значний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця; вдень на Правобережжі - налипання мокрого снігу", - ідеться у повідомленні.
Вітер північно-західний (на сході країни - південно-західний), 7-12 м/с. На Правобережжі пориви 15–20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях - 25–28 м/с; місцями хуртовина.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28.12.25, 09:20 • 3900 переглядiв
Стан проїзду
Як вказано, покриття доріг у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській областях місцями засніжене. У Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Херсонській, Харківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Запорізькій, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій областях покриття доріг мокре або місцями мокре.
"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Підрядними організаціями проводиться обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та очищення від снігу", - зазначили в агентстві.
Повідомляється, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення до робіт залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників.
"Просимо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і дистанцію, а також планувати свої поїздки з урахуванням погодних умов", - наголосили дорожники.
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані26.12.25, 12:40 • 31746 переглядiв