Дороги заснежены в 9 областях, но проезд по основным путям есть - дорожники
В Украине из-за непогоды в 9 областях дороги заснежены, в 12 - мокрые, но проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда привлечено 1312 единиц техники и 1484 работника.
В Украине на фоне непогоды в 9 областях дороги заснежены, в 12-ти - мокрые или местами мокрые, но проезд по дорогам государственного значения обеспечен, сообщили в воскресенье в Агентстве восстановления, пишет УНН.
Погодные условия
"Сегодня ожидается облачная погода с осадками. Умеренный снег, ночью в северо-восточной части - значительный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица; днем на Правобережье - налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
Ветер северо-западный (на востоке страны - юго-западный), 7-12 м/с. На Правобережье порывы 15–20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях - 25–28 м/с; местами метель.
Температура ночью 0-5° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.
Состояние проезда
Как указано, покрытие дорог в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской областях местами заснежено. В Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой, Херсонской, Харьковской, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Донецкой областях покрытие дорог мокрое или местами мокрое.
"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. Подрядными организациями проводится обработка дорожного покрытия противогололедными материалами и очистка от снега", - отметили в агентстве.
Сообщается, что для обеспечения проезда по дорогам государственного значения к работам привлечено 1312 единиц техники и 1484 работника.
"Просим соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также планировать свои поездки с учетом погодных условий", - подчеркнули дорожники.
