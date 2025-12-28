$41.930.00
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 16686 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 31209 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 29369 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 25978 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 23296 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 20067 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41255 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38944 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 108698 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
ISW: російські війська не зможуть створити стратегічний резерв та прискорити наступ у 2026 році

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Інституті вивчення війни прогнозують, що збройні сили рф не зможуть створити стратегічний резерв, що змусить їх повільно просуватися нинішніми темпами у 2026 році. Обмеження наявної військової сили росії є серйозним фактором, який перешкоджає швидкому просуванню.

ISW: російські війська не зможуть створити стратегічний резерв та прискорити наступ у 2026 році

Збройні сили рф наразі не в змозі створити стратегічний резерв і тому, ймовірно, будуть змушені повільно просуватися нинішніми темпами та масштабами наступного року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що росія готується до призову більшої кількості резервістів у намаганні створити стратегічний резерв враховуючи постійно високий рівень втрат в Україні.

російські війська наразі підтримують рівень поповнення особового складу, достатній для заміщення втрат, але не можуть створити достатньо великі резерви, щоб мати змогу замістити фронт без передислокації особового складу з інших районів. Вимога залучення резервів з деяких ділянок лінії фронту для зосередження на оперативно важливих завданнях часто залишає фланги росії недоукомплектованими, що створює вразливість, іноді дозволяючи українським військам контратакувати та відвойовувати території

- зазначають в ISW.

У грудні рф завербувала на війну понад 150 іноземців із 25 країн - розвідка26.12.25, 12:57 • 2582 перегляди

Там нагадують, що українські війська нещодавно змогли повернути території на північ від Гуляйполя та звільнили від окупантів значну частину земель у напрямку Добропілля. При цьому звільнення Україною Куп'янська також стало можливим завдяки концентрації російських військ в інших місцях лінії фронту та відсутності готових російських оперативних резервів у цьому районі.

російські війська наразі не можуть відкрити новий фронт і розширити нещодавні обмежені транскордонні атаки в Сумській та Харківській областях. Обмеження наявної військової сили росії, на відміну від її загальної чисельної переваги в населенні, є серйозним обмеженням для російських операцій і, ймовірно, залишатимуться такими в наступному році

- вважають аналітики.

Вони прогнозують, що російські війська навряд чи кардинально змінять темпи та масштаби російського просування вздовж лінії фронту в 2026 році, якщо підтримка України продовжуватиметься на нинішньому рівні.

"Масштаби та темпи просування російських військ обмежені не лише браком мобілізованого військового персоналу, але й тому, що міністерство оборони росії оптимізувало російські сили для позиційної війни замість того, щоб зосередитися на відновленні маневреної війни. російські сили наразі не можуть вести маневрену війну в масштабах, необхідних для швидкого просування на оперативному рівні. російські сили наразі не в змозі вирішити жодного з факторів, що ускладнюють їхню здатність здійснювати швидке просування, або значно збільшити поточні темпи просування", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 9836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Інститут вивчення війни
Україна
Куп'янськ