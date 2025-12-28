ISW: російські війська не зможуть створити стратегічний резерв та прискорити наступ у 2026 році
В Інституті вивчення війни прогнозують, що збройні сили рф не зможуть створити стратегічний резерв, що змусить їх повільно просуватися нинішніми темпами у 2026 році. Обмеження наявної військової сили росії є серйозним фактором, який перешкоджає швидкому просуванню.
Збройні сили рф наразі не в змозі створити стратегічний резерв і тому, ймовірно, будуть змушені повільно просуватися нинішніми темпами та масштабами наступного року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Аналітики вказують, що росія готується до призову більшої кількості резервістів у намаганні створити стратегічний резерв враховуючи постійно високий рівень втрат в Україні.
російські війська наразі підтримують рівень поповнення особового складу, достатній для заміщення втрат, але не можуть створити достатньо великі резерви, щоб мати змогу замістити фронт без передислокації особового складу з інших районів. Вимога залучення резервів з деяких ділянок лінії фронту для зосередження на оперативно важливих завданнях часто залишає фланги росії недоукомплектованими, що створює вразливість, іноді дозволяючи українським військам контратакувати та відвойовувати території
Там нагадують, що українські війська нещодавно змогли повернути території на північ від Гуляйполя та звільнили від окупантів значну частину земель у напрямку Добропілля. При цьому звільнення Україною Куп'янська також стало можливим завдяки концентрації російських військ в інших місцях лінії фронту та відсутності готових російських оперативних резервів у цьому районі.
російські війська наразі не можуть відкрити новий фронт і розширити нещодавні обмежені транскордонні атаки в Сумській та Харківській областях. Обмеження наявної військової сили росії, на відміну від її загальної чисельної переваги в населенні, є серйозним обмеженням для російських операцій і, ймовірно, залишатимуться такими в наступному році
Вони прогнозують, що російські війська навряд чи кардинально змінять темпи та масштаби російського просування вздовж лінії фронту в 2026 році, якщо підтримка України продовжуватиметься на нинішньому рівні.
"Масштаби та темпи просування російських військ обмежені не лише браком мобілізованого військового персоналу, але й тому, що міністерство оборони росії оптимізувало російські сили для позиційної війни замість того, щоб зосередитися на відновленні маневреної війни. російські сили наразі не можуть вести маневрену війну в масштабах, необхідних для швидкого просування на оперативному рівні. російські сили наразі не в змозі вирішити жодного з факторів, що ускладнюють їхню здатність здійснювати швидке просування, або значно збільшити поточні темпи просування", - резюмують в ISW.
Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.
