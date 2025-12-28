ISW: російські війська не зможуть створити стратегічний резерв та прискорити наступ у 2026 році

Збройні сили рф наразі не в змозі створити стратегічний резерв і тому, ймовірно, будуть змушені повільно просуватися нинішніми темпами та масштабами наступного року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що росія готується до призову більшої кількості резервістів у намаганні створити стратегічний резерв враховуючи постійно високий рівень втрат в Україні.

російські війська наразі підтримують рівень поповнення особового складу, достатній для заміщення втрат, але не можуть створити достатньо великі резерви, щоб мати змогу замістити фронт без передислокації особового складу з інших районів. Вимога залучення резервів з деяких ділянок лінії фронту для зосередження на оперативно важливих завданнях часто залишає фланги росії недоукомплектованими, що створює вразливість, іноді дозволяючи українським військам контратакувати та відвойовувати території