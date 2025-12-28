$41.930.00
Эксклюзив
05:38
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
27 декабря, 11:54
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
ISW: российские войска не смогут создать стратегический резерв и ускорить наступление в 2026 году

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Институте изучения войны прогнозируют, что вооруженные силы РФ не смогут создать стратегический резерв, что заставит их медленно продвигаться нынешними темпами в 2026 году. Ограничения имеющейся военной силы России являются серьезным фактором, препятствующим быстрому продвижению.

ISW: российские войска не смогут создать стратегический резерв и ускорить наступление в 2026 году

Вооруженные силы РФ пока не в состоянии создать стратегический резерв и поэтому, вероятно, будут вынуждены медленно продвигаться нынешними темпами и масштабами в следующем году. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что Россия готовится к призыву большего количества резервистов в попытке создать стратегический резерв, учитывая постоянно высокий уровень потерь в Украине.

российские войска в настоящее время поддерживают уровень пополнения личного состава, достаточный для замещения потерь, но не могут создать достаточно большие резервы, чтобы иметь возможность заместить фронт без передислокации личного состава из других районов. Требование привлечения резервов с некоторых участков линии фронта для сосредоточения на оперативно важных задачах часто оставляет фланги россии недоукомплектованными, что создает уязвимость, иногда позволяя украинским войскам контратаковать и отвоевывать территории

- отмечают в ISW.

В декабре рф завербовала на войну более 150 иностранцев из 25 стран - разведка26.12.25, 12:57 • 2582 просмотра

Там напоминают, что украинские войска недавно смогли вернуть территории к северу от Гуляйполя и освободили от оккупантов значительную часть земель в направлении Доброполья. При этом освобождение Украиной Купянска также стало возможным благодаря концентрации российских войск в других местах линии фронта и отсутствию готовых российских оперативных резервов в этом районе.

российские войска в настоящее время не могут открыть новый фронт и расширить недавние ограниченные трансграничные атаки в Сумской и Харьковской областях. Ограничения имеющейся военной силы россии, в отличие от ее общего численного превосходства в населении, являются серьезным ограничением для российских операций и, вероятно, будут оставаться таковыми в следующем году

- считают аналитики.

Они прогнозируют, что российские войска вряд ли кардинально изменят темпы и масштабы российского продвижения вдоль линии фронта в 2026 году, если поддержка Украины будет продолжаться на нынешнем уровне.

"Масштабы и темпы продвижения российских войск ограничены не только нехваткой мобилизованного военного персонала, но и потому, что министерство обороны россии оптимизировало российские силы для позиционной войны вместо того, чтобы сосредоточиться на восстановлении маневренной войны. российские силы в настоящее время не могут вести маневренную войну в масштабах, необходимых для быстрого продвижения на оперативном уровне. российские силы в настоящее время не в состоянии решить ни одного из факторов, усложняющих их способность осуществлять быстрое продвижение, или значительно увеличить текущие темпы продвижения", - резюмируют в ISW.

Напомним

Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27.12.25, 20:44 • 9832 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Сумская область
Харьковская область
Институт изучения войны
Украина
Купянск