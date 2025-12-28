ISW: российские войска не смогут создать стратегический резерв и ускорить наступление в 2026 году

Вооруженные силы РФ пока не в состоянии создать стратегический резерв и поэтому, вероятно, будут вынуждены медленно продвигаться нынешними темпами и масштабами в следующем году. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что Россия готовится к призыву большего количества резервистов в попытке создать стратегический резерв, учитывая постоянно высокий уровень потерь в Украине.

российские войска в настоящее время поддерживают уровень пополнения личного состава, достаточный для замещения потерь, но не могут создать достаточно большие резервы, чтобы иметь возможность заместить фронт без передислокации личного состава из других районов. Требование привлечения резервов с некоторых участков линии фронта для сосредоточения на оперативно важных задачах часто оставляет фланги россии недоукомплектованными, что создает уязвимость, иногда позволяя украинским войскам контратаковать и отвоевывать территории - отмечают в ISW.

Там напоминают, что украинские войска недавно смогли вернуть территории к северу от Гуляйполя и освободили от оккупантов значительную часть земель в направлении Доброполья. При этом освобождение Украиной Купянска также стало возможным благодаря концентрации российских войск в других местах линии фронта и отсутствию готовых российских оперативных резервов в этом районе.

российские войска в настоящее время не могут открыть новый фронт и расширить недавние ограниченные трансграничные атаки в Сумской и Харьковской областях. Ограничения имеющейся военной силы россии, в отличие от ее общего численного превосходства в населении, являются серьезным ограничением для российских операций и, вероятно, будут оставаться таковыми в следующем году - считают аналитики.

Они прогнозируют, что российские войска вряд ли кардинально изменят темпы и масштабы российского продвижения вдоль линии фронта в 2026 году, если поддержка Украины будет продолжаться на нынешнем уровне.

"Масштабы и темпы продвижения российских войск ограничены не только нехваткой мобилизованного военного персонала, но и потому, что министерство обороны россии оптимизировало российские силы для позиционной войны вместо того, чтобы сосредоточиться на восстановлении маневренной войны. российские силы в настоящее время не могут вести маневренную войну в масштабах, необходимых для быстрого продвижения на оперативном уровне. российские силы в настоящее время не в состоянии решить ни одного из факторов, усложняющих их способность осуществлять быстрое продвижение, или значительно увеличить текущие темпы продвижения", - резюмируют в ISW.

Напомним

Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

