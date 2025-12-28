Більшість осель у Києві та області після атаки рф уже з теплом, водопостачання відновлено повністю - віцепрем'єр
Київ • УНН
Олексій Кулеба повідомив, що після масованої атаки РФ більшість домівок Києва та Київської області вже мають опалення, а водопостачання відновлено повністю. Очікується, що до кінця доби система опалення запрацює всюди.
Деталі
"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.
У більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю
Нагадаємо
У Києві вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки після масованої атаки рф, і 748 тис. родин знову зі світлом, водночас ситуація на лівому березі складніша - там аварійні відключення, тоді як на правому березі повернули графіки.
У Київській області також продовжуються аварійні відключення світла, понад 19 тисяч споживачів залишаються без електроенергії.