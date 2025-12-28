Більшість осель у Києві та області після атаки рф уже з теплом, водопостачання відновлено повністю - віцепрем'єр

У Києві та Київській області після масованої атаки рф у більшості домівок уже повернули опалення, очікується, що до кінця доби система запрацює всюди, а водопостачання відновлене повністю, повідомив у неділю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.

У більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю