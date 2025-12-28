$41.930.00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 6858 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 20639 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 35589 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 34318 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 28872 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 24839 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21074 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41981 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39503 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Більшість осель у Києві та області після атаки рф уже з теплом, водопостачання відновлено повністю - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Олексій Кулеба повідомив, що після масованої атаки РФ більшість домівок Києва та Київської області вже мають опалення, а водопостачання відновлено повністю. Очікується, що до кінця доби система опалення запрацює всюди.

Більшість осель у Києві та області після атаки рф уже з теплом, водопостачання відновлено повністю - віцепрем'єр

У Києві та Київській області після масованої атаки рф у більшості домівок уже повернули опалення, очікується, що до кінця доби система запрацює всюди, а водопостачання відновлене повністю, повідомив у неділю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.

У більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю

- написав віцепрем'єр.

Нагадаємо

У Києві вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки після масованої атаки рф, і 748 тис. родин знову зі світлом, водночас ситуація на лівому березі складніша - там аварійні відключення, тоді як на правому березі повернули графіки.

У Київській області також продовжуються аварійні відключення світла, понад 19 тисяч споживачів залишаються без електроенергії.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКиївська область
