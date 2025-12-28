$41.930.00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Большинство домов в Киеве и области после атаки рф уже с теплом, водоснабжение восстановлено полностью - вице-премьер

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Алексей Кулеба сообщил, что после массированной атаки рф большинство домов Киева и Киевской области уже имеют отопление, а водоснабжение восстановлено полностью. Ожидается, что до конца суток система отопления заработает повсюду.

В Киеве и Киевской области после массированной атаки рф в большинстве домов уже вернули отопление, ожидается, что до конца суток система заработает повсюду, а водоснабжение восстановлено полностью, сообщил в воскресенье вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Продолжается ликвидация последствий обстрела Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.

В большинстве домов Киева и области отопление уже вернули. В части домов его еще восстанавливают – работы будут продолжаться в течение дня, а к концу суток система заработает повсюду. Это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений. Централизованное водоснабжение восстановлено полностью

- написал вице-премьер.

Напомним

В Киеве удалось заживить критическую инфраструктуру и все дома после массированной атаки РФ, и 748 тыс. семей снова со светом, в то же время ситуация на левом берегу сложнее - там аварийные отключения, тогда как на правом берегу вернули графики.

В Киевской области также продолжаются аварийные отключения света, более 19 тысяч потребителей остаются без электроэнергии.

Юлия Шрамко

