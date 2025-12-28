$41.930.00
27 грудня, 20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 25232 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 23649 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 21775 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 20722 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 18923 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 40385 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38500 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 103894 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 50817 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
кремль використовує "антиколоніальну" риторику для просування впливу в країнах Глобального Півдня - ЦПД

Київ • УНН

 • 52 перегляди

роосія активно експлуатує тему "антиколоніалізму" для посилення свого впливу в країнах Африки, обіцяючи компенсації за колоніалізм. Метою рф є отримання доступу до ресурсів африканських країн для реалізації геополітичних амбіцій.

кремль використовує "антиколоніальну" риторику для просування впливу в країнах Глобального Півдня - ЦПД

влада рф активно використовує спекуляції на темі "антиколоніалізму" для просування власного впливу в країнах Глобального Півдня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні в комітеті міжнародних справ ради федерації рф почали просувати ідею компенсації країнам Африки "шкоди від колоніалізму". За словами російських депутатів, йдеться про виплати "десятків трильйонів доларів", що потребує "тривалої системної міжнародної роботи".

Попри відверту спекулятивність та нереалістичність подібних ініціатив, росіяни активно використовують таку риторику, намагаючись зіграти на постколоніальних травмах країн Африки для просування там власного впливу. Для цього росіяни активно експлуатують, зокрема, міжнародні майданчики, включно з трибуною ООН

- вказують у ЦПД.

Там додають, що хоча рф позиціонує себе борцем з "неоколоніалізмом", її реальна мета в Африці цілком неоколоніальна – отримати доступ до ресурсів африканських країн, щоб використовувати їх для реалізації власних геополітичних амбіцій.

Нагадаємо

Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Рада національної безпеки і оборони України
Організація Об'єднаних Націй
Африка