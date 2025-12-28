кремль використовує "антиколоніальну" риторику для просування впливу в країнах Глобального Півдня - ЦПД
Київ • УНН
роосія активно експлуатує тему "антиколоніалізму" для посилення свого впливу в країнах Африки, обіцяючи компенсації за колоніалізм. Метою рф є отримання доступу до ресурсів африканських країн для реалізації геополітичних амбіцій.
влада рф активно використовує спекуляції на темі "антиколоніалізму" для просування власного впливу в країнах Глобального Півдня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні в комітеті міжнародних справ ради федерації рф почали просувати ідею компенсації країнам Африки "шкоди від колоніалізму". За словами російських депутатів, йдеться про виплати "десятків трильйонів доларів", що потребує "тривалої системної міжнародної роботи".
Попри відверту спекулятивність та нереалістичність подібних ініціатив, росіяни активно використовують таку риторику, намагаючись зіграти на постколоніальних травмах країн Африки для просування там власного впливу. Для цього росіяни активно експлуатують, зокрема, міжнародні майданчики, включно з трибуною ООН
Там додають, що хоча рф позиціонує себе борцем з "неоколоніалізмом", її реальна мета в Африці цілком неоколоніальна – отримати доступ до ресурсів африканських країн, щоб використовувати їх для реалізації власних геополітичних амбіцій.
Нагадаємо
Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення.
