кремль использует "антиколониальную" риторику для продвижения влияния в странах Глобального Юга - ЦПД
Киев • УНН
россия активно эксплуатирует тему "антиколониализма" для усиления своего влияния в странах Африки, обещая компенсации за колониализм. Целью рф является получение доступа к ресурсам африканских стран для реализации геополитических амбиций.
Власти РФ активно используют спекуляции на теме "антиколониализма" для продвижения собственного влияния в странах Глобального Юга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что накануне в комитете международных дел совета федерации РФ начали продвигать идею компенсации странам Африки "ущерба от колониализма". По словам российских депутатов, речь идет о выплатах "десятков триллионов долларов", что требует "длительной системной международной работы".
Несмотря на откровенную спекулятивность и нереалистичность подобных инициатив, россияне активно используют такую риторику, пытаясь сыграть на постколониальных травмах стран Африки для продвижения там собственного влияния. Для этого россияне активно эксплуатируют, в частности, международные площадки, включая трибуну ООН
Там добавляют, что хотя РФ позиционирует себя борцом с "неоколониализмом", ее реальная цель в Африке вполне неоколониальна – получить доступ к ресурсам африканских стран, чтобы использовать их для реализации собственных геополитических амбиций.
Напомним
