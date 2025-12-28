$41.930.00
27 декабря, 20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
кремль использует "антиколониальную" риторику для продвижения влияния в странах Глобального Юга - ЦПД

Киев • УНН

 • 2 просмотра

россия активно эксплуатирует тему "антиколониализма" для усиления своего влияния в странах Африки, обещая компенсации за колониализм. Целью рф является получение доступа к ресурсам африканских стран для реализации геополитических амбиций.

кремль использует "антиколониальную" риторику для продвижения влияния в странах Глобального Юга - ЦПД

Власти РФ активно используют спекуляции на теме "антиколониализма" для продвижения собственного влияния в странах Глобального Юга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что накануне в комитете международных дел совета федерации РФ начали продвигать идею компенсации странам Африки "ущерба от колониализма". По словам российских депутатов, речь идет о выплатах "десятков триллионов долларов", что требует "длительной системной международной работы".

Несмотря на откровенную спекулятивность и нереалистичность подобных инициатив, россияне активно используют такую риторику, пытаясь сыграть на постколониальных травмах стран Африки для продвижения там собственного влияния. Для этого россияне активно эксплуатируют, в частности, международные площадки, включая трибуну ООН

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что хотя РФ позиционирует себя борцом с "неоколониализмом", ее реальная цель в Африке вполне неоколониальна – получить доступ к ресурсам африканских стран, чтобы использовать их для реализации собственных геополитических амбиций.

Напомним

Доля граждан РФ, которые считают необходимым продолжать боевые действия против Украины, снизилась до 25%, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Организация Объединенных Наций
Африка