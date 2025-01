Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Группа Coldplay установила рекорд по количеству крупнейших стадионных концертов в 21 веке после своего двухдневного выступления на стадионе Нарендра Моди в Ахмадабаде, штат Гуджарат, Индия, как сообщает Live Nation.

Об этом сообщает Livemint, пишет УНН.

Детали

Группа Coldplay впервые выступила со своими концертами в Индии. Первый вечер концерта Coldplay собрал 111 581 зрителя, второй - 111 989. И как сообщается, общее количество посетителей за оба вечера превысило 223 000 человек. Это немного превышает предыдущий рекорд Джорджа Стрейта, который выступил перед 110 905 фанатами на стадионе Kyle Field в Техасе A&M в июне.

Шоу Стрейта по-прежнему удерживает рекорд самого большого стадионного концерта в США. Британская группа Coldplay выступила со своим последним концертом в Индии в рамках мирового тура «Music of the Spheres» в Ахмадабаде в понедельник.

Они поблагодарили фанатов за их любовь и доброту в течение последних двух недель. Группа, в состав которой входят Крис Мартин, Гай Берримен, Джонни Бакленд и Уилл Чемпион, начала свой тур по Индии в Мумбаи 18 января и дала там три концерта, прежде чем отправиться в Ахмадабад для еще двух концертов 25 и 26 января.

Группа Coldplay, известная такими песнями, как «Hymn for the Weekend», «The Scientist», «Clocks», «Yellow» и «Speed of Sound», впервые выступила в Индии в 2016 году на фестивале Global Citizen в Мумбаи. Фронтмен Крис Мартин также исполнил во время концерта патриотический гимн Индии «Maa Tujhe Salaam», посвятив его празднованию 76-го Дня Республики Индии.

Напомним

Тур Eras Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории, заработав 2,07 млрд долларов за 149 концертов. Это вдвое превышает предыдущий рекорд Элтона Джона с туром Farewell Yellow Brick Road.