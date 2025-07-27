Новые санкции касаются более 90 компаний по добыче металлов для российских двигателей и БПЛА - Зеленский

Украина ввела санкции против 90 российских компаний, сотрудничающих с военно-промышленным комплексом россии. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Первое – это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц – российских, китайских, иранских, из других стран - говорится в сообщении.

Президент также сообщил о введении Украиной собственных санкций против компаний, работающих на ВПК россии.

Второе санкционное решение за сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников - рассказал он.

По словам Зеленского, продолжается работа над тем, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров. "Максимальное санкционное давление – это наиболее действенный аргумент для России закончить войну. Они ощущают последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики. Решение россии о начале, а затем и о затягивании этой войны – это решение об убийстве их экономического потенциала. Наши совместные с партнерами действия это реально обеспечивают. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ №554/2025, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении новых персональных санкций