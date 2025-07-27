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Нові санкції стосуються понад 90 компаній із видобутку металів для російських двигунів та БПЛА - Зеленський

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Україна запровадила санкції проти понад 90 російських компаній, які видобувають рідкісноземельні метали для військово-промислового комплексу рф. Також синхронізовано 18 пакетів європейських санкцій, що стосуються тіньового танкерного флоту та 53 фізичних і юридичних осіб.

Нові санкції стосуються понад 90 компаній із видобутку металів для російських двигунів та БПЛА - Зеленський

Україна запровадила санкції проти 90 російських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом росії. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Перше – це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн

- йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив про запровадження Україною власних санкцій проти компаній, що працюють на ВПК росії.

Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників

- розповів він.

За словами Зеленського, триває робота над тим, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів. "Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав указ №554/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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