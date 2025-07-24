Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози

Гігантські зграї сарани заполонили південь України. За словами екологів, причини масового нашестя - зміна клімату та сприятливі умови для розмноження комах в Україні. Втім загроза для людей від комах - мінімальна, а от неконтрольоване застосування хімікатів може завдати значно більшої шкоди. Про це УНН розповів комунікаційник ГО "Еколтава" Роман Гежа.

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У мережі публікують відео та фото, які фіксують масове нашестя сарани на Півдні України. Згідно із повідомленнями Держпродспоживслужби, йдеться про перелітну (Locusta migratoria) та єгипетську (Anacridium aegyptium) сарану.

Як вони до нас потрапили

Як зазначає фахівець, це могло статися через сукупність природних і антропогенних факторів. Зокрема, перелітна сарана (Locusta migratoria) наприклад, добре літає на сотні кілометрів.

Умови нашого півдня через зміну клімату їй дуже подобаються, тож вони час від часу залітають до нас з Близького Сходу чи Африки, і, ймовірно, залітатимуть частіше через стрімкий зсув кліматичних зон. Нагадаємо, в Україні зміна клімату відбувається у 2,5 раза швидше, ніж у середньому по світу - каже еколог.

Також, якщо врахувати сприятливі умови ґрунту для яйцекладки шкідника влітку-восени 2024 року та брак біорізноманіття на величезних площах, то сарана могла вилупитися саме тут, в Україні, як зауважує фахівець, і сформувати ці гігантські зграї.

Бо, наприклад, інший вид, який давно фіксують в Україні - єгипетська сарана, звичний для Середземномор’я – "не мігрує на великі відстані".

А загалом ареали поширення обох шкідників через зміну клімату просуваються на північ - і це поганий знак - додають в організації.

Шкоду, яку несе сарана людям

Як повідомляють у Держпродспоживслужбі, основне джерело живлення сарани зараз - очерет і дикорослі трави. Тож промислові посіви на щастя, не зазнали суттєвих втрат.

Але, як кажуть екологи, через паніку зараз можуть масово застосовувати інсектициди - "як дозволені, так і недозволені, хоча допустимо їх використовувати лише точково у місцях активного скупчення".

Небезпека для людей і тварин перш за все полягає саме у концентрації інсектицидів, а не в самій сарані. Сарана безпечна для людини, не є переносником інфекцій - тобто пряма шкода мінімальна. До того ж природні механізми регуляції працюють, і кількість комах зменшиться - підкреслює фахівець.

Він додає, що люди часто не розуміють принцип балансу екосистеми.

Там, де зникають птахи, кажани та інші комах-конкуренти - створюється сприятливе середовище для шкідників. Використання хімікатів або спалювання рослинності дорівнює поверненню й розмноженню сарани - пояснює еколог.

Тож, за його словами, замість цього потрібно підтримувати природні засоби боротьби зі шкідниками - птахів та корисних комах, а саме: саджати квіти з різними періодами цвітіння, залишати "дикі" зони або лугові ділянки трав.

І найголовніше - менше хімії, надавати перевагу органічним методам захисту - підсумовує Гежа.

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