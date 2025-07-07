Річки Європи міліють: поромне сполучення зупинено, судноплавство під загрозою

У країнах Центральної і Східної Європи спостерігається екстремальна спека через зниження рівня води в ріках. Внаслідок цього було призупинено поромне сполучення між Болгарією та Румунією, повідомляє УНН.

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В Угорщині рівень води в основних ріках різко знизився, посівам завдано серйозної шкоди. За офіційними даними, обсяг води в одній із головних річок Тиса скоротився на 60%, у Дунаї – на 40%.

Також критично низький рівень води перешкоджає судноплавству на болгарській ділянці Дунаю. С 2 липня не працює поромна переправа між Болгарією і Румунією. Наразі рівень води у річці становить -14 см, тоді як пором може працювати лише за зниженні до -10 см.

Через зниження рівня води експерти прогнозують серйозні проблеми у судноплавстві на Дунаї. Зокрема, тарифи на перевезення можуть подвоїтись, оскільки доведеться додати додаткові збори за неповне завантаження суден.

Нагадаємо

За даними дослідження NASA, інтенсивність повеней, посух та інших екстремальних явищ значно зросла за останні 5 років через зміни клімату. Це суворе нагадування про те, що гарячіша планета означає сильніші повені та посухи, кажуть дослідники.

Також УНН з посиланням на комісара ЄС Вопке Хукстра повідомляв, що через зміну клімату у світі може збільшитися кількість воєн і збройних конфліктів. Це попередження пролунало на тлі того, що адміністрація Трампа прагне зменшити увагу НАТО до зміни клімату як критичного стратегічного питання.