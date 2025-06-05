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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Комісар ЄС заявив, що зміна клімату призведе до більшої кількості війн

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Комісар ЄС Вопке Хукстра заявив, що зміна клімату може вчетверо збільшити ймовірність конфліктів через обмежені ресурси. Військові консультуються щодо впливу клімату на безпеку.

Комісар ЄС заявив, що зміна клімату призведе до більшої кількості війн

Комісар Європейського Союзу з питань клімату Вопке Хукстра попередив, що зміна клімату вчетверо збільшить ймовірність конфліктів на Землі через обмежені ресурси. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Хукстра повідомив, що протягом минулого року з ним зв’язувалися високопоставлені військові чиновники, які хотіли "звірити свої думки" щодо того, як підвищення рівня моря, посухи, повені та лісові пожежі впливають на військову діяльність. Також вони консультувалися щодо потенціалу міграції та дефіциту ресурсів для розпалювання конфліктів.

Зміна клімату та її наслідки мають чіткий прямий та непрямий вплив на геополітику, на безпеку. Доступ до ресурсів завжди був частиною конфліктів та війн. Але враховуючи драматичні наслідки зміни клімату, це почетверить ефект

– сказав Хукстра перед виступом про клімат та безпеку на форумі економічної безпеки Європейського політичного центру у четвер.

Це попередження пролунало на тлі того, що адміністрація Трампа прагне зменшити увагу НАТО до зміни клімату як критичного стратегічного питання.

Попередній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив зміну клімату ключовим напрямком свого перебування на посаді. Докладені ним зусилля зараз суперечать погляду Трампа на те, що зміна клімату не є ні техногенною, ні нагальною проблемою.

Хукстра також перебуває під тиском, щоб переконати держави-члени ЄС підтримати високі кліматичні цілі Євросоюзу, зокрема стати першим континентом з нульовим рівнем викидів до 2050 року.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 14:23 • 2650 переглядiв

Економічні та військові пріоритети замінили клімат на вершині політичного порядку денного ЄС на тлі побоювань, особливо на східному фланзі блоку щодо агресивної росії.

Але Хукстра стверджував, що ці два аспекти повинні йти пліч-о-пліч, враховуючи ризик конфлікту, пов'язаного з кліматом, та вплив глобального потепління на військову діяльність.

Нові виклики для збройних сил

Наслідки вищих температур вже збільшують вимоги до військових. У кількох державах-членах ЄС армію залучили для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами. У США Міністерство оборони раніше заявляло, що зміна клімату збільшує попит на операції.

Водночас військові сили стикаються з проблемами забезпечення того, щоб їхнє обладнання та бази могли витримувати більш екстремальні умови. Американські військові інженери підрахували, що понад 60 % військово-морської бази Норфолк, найбільшої у світі військово-морської бази у Вірджинії, можуть опинитися під водою після сильних штормів до другої половини цього століття.

Хукстра сказав, що військові повинні стати більш екологічними, але "це ніколи не повинно відбуватися на шкоду їхнім бойовим можливостям".

Доповнення

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що понад 8000 злочинів проти довкілля вчинила росія в Україні своїми атаками під час війни. Сума збитків вже сягнула 85 мільярдів євро.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуПогода та довкілля
Файненшл таймс
Міністерство оборони США
НАТО
Вірджинія
Європейський Союз
Єнс Столтенберг
Сполучені Штати Америки
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