Комісар ЄС заявив, що зміна клімату призведе до більшої кількості війн

Комісар Європейського Союзу з питань клімату Вопке Хукстра попередив, що зміна клімату вчетверо збільшить ймовірність конфліктів на Землі через обмежені ресурси. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Хукстра повідомив, що протягом минулого року з ним зв’язувалися високопоставлені військові чиновники, які хотіли "звірити свої думки" щодо того, як підвищення рівня моря, посухи, повені та лісові пожежі впливають на військову діяльність. Також вони консультувалися щодо потенціалу міграції та дефіциту ресурсів для розпалювання конфліктів.

Зміна клімату та її наслідки мають чіткий прямий та непрямий вплив на геополітику, на безпеку. Доступ до ресурсів завжди був частиною конфліктів та війн. Але враховуючи драматичні наслідки зміни клімату, це почетверить ефект – сказав Хукстра перед виступом про клімат та безпеку на форумі економічної безпеки Європейського політичного центру у четвер.

Це попередження пролунало на тлі того, що адміністрація Трампа прагне зменшити увагу НАТО до зміни клімату як критичного стратегічного питання.

Попередній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив зміну клімату ключовим напрямком свого перебування на посаді. Докладені ним зусилля зараз суперечать погляду Трампа на те, що зміна клімату не є ні техногенною, ні нагальною проблемою.

Хукстра також перебуває під тиском, щоб переконати держави-члени ЄС підтримати високі кліматичні цілі Євросоюзу, зокрема стати першим континентом з нульовим рівнем викидів до 2050 року.

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Економічні та військові пріоритети замінили клімат на вершині політичного порядку денного ЄС на тлі побоювань, особливо на східному фланзі блоку щодо агресивної росії.

Але Хукстра стверджував, що ці два аспекти повинні йти пліч-о-пліч, враховуючи ризик конфлікту, пов'язаного з кліматом, та вплив глобального потепління на військову діяльність.

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Наслідки вищих температур вже збільшують вимоги до військових. У кількох державах-членах ЄС армію залучили для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами. У США Міністерство оборони раніше заявляло, що зміна клімату збільшує попит на операції.

Водночас військові сили стикаються з проблемами забезпечення того, щоб їхнє обладнання та бази могли витримувати більш екстремальні умови. Американські військові інженери підрахували, що понад 60 % військово-морської бази Норфолк, найбільшої у світі військово-морської бази у Вірджинії, можуть опинитися під водою після сильних штормів до другої половини цього століття.

Хукстра сказав, що військові повинні стати більш екологічними, але "це ніколи не повинно відбуватися на шкоду їхнім бойовим можливостям".

Доповнення

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що понад 8000 злочинів проти довкілля вчинила росія в Україні своїми атаками під час війни. Сума збитків вже сягнула 85 мільярдів євро.