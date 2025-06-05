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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
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Комиссар ЕС заявил, что изменение климата приведет к большему количеству войн

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Комиссар ЕС Вопке Хукстра заявил, что изменение климата может вчетверо увеличить вероятность конфликтов из-за ограниченных ресурсов. Военные консультируются о влиянии климата на безопасность.

Комиссар ЕС заявил, что изменение климата приведет к большему количеству войн

Комиссар Европейского Союза по вопросам климата Вопке Хукстра предупредил, что изменение климата в четыре раза увеличит вероятность конфликтов на Земле из-за ограниченных ресурсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Хукстра сообщил, что в течение прошлого года с ним связывались высокопоставленные военные чиновники, которые хотели "сверить свои мысли" о том, как повышение уровня моря, засухи, наводнения и лесные пожары влияют на военную деятельность. Также они консультировались относительно потенциала миграции и дефицита ресурсов для разжигания конфликтов.

Изменение климата и его последствия оказывают четкое прямое и косвенное влияние на геополитику, на безопасность. Доступ к ресурсам всегда был частью конфликтов и войн. Но учитывая драматические последствия изменения климата, это учетверит эффект

– сказал Хукстра перед выступлением о климате и безопасности на форуме экономической безопасности Европейского политического центра в четверг.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, что администрация Трампа стремится уменьшить внимание НАТО к изменению климата как критическому стратегическому вопросу.

Предыдущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал изменение климата ключевым направлением своего пребывания на должности. Приложенные им усилия сейчас противоречат взгляду Трампа на то, что изменение климата не является ни техногенной, ни неотложной проблемой.

Хукстра также находится под давлением, чтобы убедить государства-члены ЕС поддержать высокие климатические цели Евросоюза, в частности стать первым континентом с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине28.05.25, 14:23 • 2650 просмотров

Экономические и военные приоритеты заменили климат на вершине политической повестки дня ЕС на фоне опасений, особенно на восточном фланге блока, относительно агрессивной россии.

Но Хукстра утверждал, что эти два аспекта должны идти бок о бок, учитывая риск конфликта, связанного с климатом, и влияние глобального потепления на военную деятельность.

Новые вызовы для вооруженных сил

Последствия более высоких температур уже увеличивают требования к военным. В нескольких государствах-членах ЕС армию привлекли для помощи в борьбе с лесными пожарами. В США Министерство обороны ранее заявляло, что изменение климата увеличивает спрос на операции.

В то же время военные силы сталкиваются с проблемами обеспечения того, чтобы их оборудование и базы могли выдерживать более экстремальные условия. Американские военные инженеры подсчитали, что более 60 % военно-морской базы Норфолк, крупнейшей в мире военно-морской базы в Вирджинии, могут оказаться под водой после сильных штормов до второй половины этого столетия.

Хукстра сказал, что военные должны стать более экологичными, но "это никогда не должно происходить в ущерб их боевым возможностям".

Дополнение

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что более 8000 преступлений против окружающей среды совершила россия в Украине своими атаками во время войны. Сумма убытков уже достигла 85 миллиардов евро.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Европейский Союз
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