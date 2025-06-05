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Екоцид: понад 8000 злочинів рф проти довкілля Україна оцінює у щонайменше €85 млрд - Гринчук

Київ • УНН

 • 822 перегляди

російські атаки в Україні призвели до понад 8000 злочинів проти довкілля, завдавши збитків на 85 мільярдів євро. Війна загострила увагу до захисту екоресурсів.

Екоцид: понад 8000 злочинів рф проти довкілля Україна оцінює у щонайменше €85 млрд - Гринчук

Понад 8000 злочинів проти довкілля вчинила росія в Україні своїми атаками під час війни. Сума збитків вже сягнула 85 мільярдів євро. Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв'ю Euronews, передає УНН.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення росії Міністерству охорони навколишнього середовища України довелося переорієнтуватися з управління природними ресурсами країни та вирішення проблеми зміни клімату на відстеження кожного випадку навмисного нападу країни-агресорки на довкілля.

Ми називаємо це злочинами проти довкілля, бо відбувається забруднення водних ресурсів, руйнування водної інфраструктури, інфраструктури водопостачання та забруднення ґрунту, видобуток ґрунту та лісові пожежі. Все це результат війни росії

– сказала Гринчук. 

За словами міністерки, війна загострила увагу українського суспільства до проблем захисту природних ресурсів та навколишнього середовища.

Через російську агресію мільйони українців втратили доступ до стабільного водопостачання. Особливу роль в цьому зіграв підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

Водночас, автори матеріалу відзначають прогрес України у приведенні свого довкіллєвого законодавства до стандартів ЄС. І нагадують, що 16 червня у Брюсселі розпочнеться відповідний скринінг.

Нагадаємо

Станом на початок 2025 року ОБСЄ зафіксувала понад 7 500 випадків екологічних правопорушень, що вже призвели до збитків у 82 мільярди євро. Це становить серйозну загрозу для екосистем, здоров’я людей і загальної безпеки.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаЕкономікаПогода та довкілля
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Європейський Союз
Брюссель
Україна
Каховська гребля
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