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Экоцид: более 8000 преступлений рф против окружающей среды Украина оценивает минимум в €85 млрд - Гринчук

Киев • УНН

 • 414 просмотра

российские атаки в Украине привели к более чем 8000 преступлениям против окружающей среды, нанеся ущерб на 85 миллиардов евро. Война обострила внимание к защите экоресурсов.

Экоцид: более 8000 преступлений рф против окружающей среды Украина оценивает минимум в €85 млрд - Гринчук

Более 8000 преступлений против окружающей среды совершила россия в Украине своими атаками во время войны. Сумма убытков уже достигла 85 миллиардов евро. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью Euronews, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения россии Министерству охраны окружающей среды Украины пришлось переориентироваться с управления природными ресурсами страны и решения проблемы изменения климата на отслеживание каждого случая преднамеренного нападения страны-агрессора на окружающую среду.

Мы называем это преступлениями против окружающей среды, потому что происходит загрязнение водных ресурсов, разрушение водной инфраструктуры, инфраструктуры водоснабжения и загрязнение почвы, добыча почвы и лесные пожары. Все это результат войны россии

– сказала Гринчук. 

По словам министерши, война обострила внимание украинского общества к проблемам защиты природных ресурсов и окружающей среды.

Из-за российской агрессии миллионы украинцев потеряли доступ к стабильному водоснабжению. Особую роль в этом сыграл подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

В то же время, авторы материала отмечают прогресс Украины в приведении своего природоохранного законодательства к стандартам ЕС. И напоминают, что 16 июня в Брюсселе начнется соответствующий скрининг.

Напомним

По состоянию на начало 2025 года ОБСЕ зафиксировала более 7 500 случаев экологических правонарушений, которые уже привели к убыткам в 82 миллиарда евро. Это представляет серьезную угрозу для экосистем, здоровья людей и общей безопасности.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаЭкономикаПогода и окружающая среда
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Европейский Союз
Брюссель
Украина
Каховская плотина
Brent Oil
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