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Реки Европы мелеют: паромное сообщение остановлено, судоходство под угрозой

Киев • УНН

 • 249 просмотра

Экстремальная жара вызвала критическое снижение уровня воды в реках Центральной и Восточной Европы. В Венгрии уровень воды в Тисе сократился на 60%, в Дунае – на 40%, что привело к остановке паромного сообщения между Болгарией и Румынией.

Реки Европы мелеют: паромное сообщение остановлено, судоходство под угрозой

В странах Центральной и Восточной Европы наблюдается экстремальная жара из-за снижения уровня воды в реках. Вследствие этого было приостановлено паромное сообщение между Болгарией и Румынией, сообщает УНН.

Детали

В Венгрии уровень воды в основных реках резко снизился, посевам нанесен серьезный ущерб. По официальным данным, объем воды в одной из главных рек Тиса сократился на 60%, в Дунае – на 40%.

Также критически низкий уровень воды препятствует судоходству на болгарском участке Дуная. Со 2 июля не работает паромная переправа между Болгарией и Румынией. Сейчас уровень воды в реке составляет -14 см, тогда как паром может работать только при снижении до -10 см.

Из-за снижения уровня воды эксперты прогнозируют серьезные проблемы в судоходстве на Дунае. В частности, тарифы на перевозки могут удвоиться, поскольку придется добавить дополнительные сборы за неполную загрузку судов.

Напомним

По данным исследования NASA, интенсивность наводнений, засух и других экстремальных явлений значительно возросла за последние 5 лет из-за изменений климата. Это суровое напоминание о том, что более горячая планета означает более сильные наводнения и засухи, говорят исследователи.

Также УНН со ссылкой на комиссара ЕС Вопке Хукстра сообщал, что из-за изменения климата в мире может увеличиться количество войн и вооруженных конфликтов. Это предупреждение прозвучало на фоне того, что администрация Трампа стремится уменьшить внимание НАТО к изменению климата как критическому стратегическому вопросу.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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