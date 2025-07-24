Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Киев • УНН
На юге Украины зафиксировано массовое нашествие перелетной и египетской саранчи. Экологи связывают это с изменением климата и благоприятными условиями для размножения насекомых, отмечая, что основная опасность для людей заключается в неконтролируемом применении химикатов, а не в самой саранче.
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины. По словам экологов, причины массового нашествия - изменение климата и благоприятные условия для размножения насекомых в Украине. Впрочем, угроза для людей от насекомых - минимальна, а вот неконтролируемое применение химикатов может нанести значительно больший вред. Об этом УНН рассказал коммуникационщик ОО "Эколтава" Роман Гежа.
Детали
В сети публикуют видео и фото, фиксирующие массовое нашествие саранчи на Юге Украины. Согласно сообщениям Госпродпотребслужбы, речь идет о перелетной (Locusta migratoria) и египетской (Anacridium aegyptium) саранче.
Как они к нам попали
Как отмечает специалист, это могло произойти из-за совокупности природных и антропогенных факторов. В частности, перелетная саранча (Locusta migratoria), например, хорошо летает на сотни километров.
Условия нашего юга из-за изменения климата ей очень нравятся, поэтому они время от времени залетают к нам с Ближнего Востока или Африки, и, вероятно, будут залетать чаще из-за стремительного сдвига климатических зон. Напомним, в Украине изменение климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру
Также, если учесть благоприятные условия почвы для яйцекладки вредителя летом-осенью 2024 года и нехватку биоразнообразия на огромных площадях, то саранча могла вылупиться именно здесь, в Украине, как отмечает специалист, и сформировать эти гигантские стаи.
Потому что, например, другой вид, который давно фиксируют в Украине – египетская саранча, привычная для Средиземноморья – "не мигрирует на большие расстояния".
А в целом ареалы распространения обоих вредителей из-за изменения климата продвигаются на север – и это плохой знак
Вред, который несет саранча людям
Как сообщают в Госпродпотребслужбе, основной источник питания саранчи сейчас – камыш и дикорастущие травы. Поэтому промышленные посевы, к счастью, не понесли существенных потерь.
Но, как говорят экологи, из-за паники сейчас могут массово применять инсектициды – "как разрешенные, так и недозволенные, хотя допустимо их использовать только точечно в местах активного скопления".
Опасность для людей и животных прежде всего заключается именно в концентрации инсектицидов, а не в самой саранче. Саранча безопасна для человека, не является переносчиком инфекций – то есть прямой вред минимален. К тому же природные механизмы регуляции работают, и количество насекомых уменьшится
Он добавляет, что люди часто не понимают принцип баланса экосистемы.
Там, где исчезают птицы, летучие мыши и другие насекомые-конкуренты – создается благоприятная среда для вредителей. Использование химикатов или сжигание растительности равно возвращению и размножению саранчи
Поэтому, по его словам, вместо этого нужно поддерживать природные средства борьбы с вредителями – птиц и полезных насекомых, а именно: сажать цветы с разными периодами цветения, оставлять "дикие" зоны или луговые участки трав.
И самое главное – меньше химии, отдавать предпочтение органическим методам защиты
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