На півдні України борються з нашестям сарани: особливий режим діє в Запорізькій та Херсонській областях

У Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях фіксують нашестя перелітної та єгипетської сарани. В окремих регіонах вже запроваджено особливий режим захисту рослин, території обробляють інсектицидами. Про це пише УНН із посиланням на Держпродспоживслужбу.

- ідеться у дописі.

У Запорізькій та Херсонській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків небезпечних шкідників - перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium)

Як повідомляють фахівці, 15 липня 2025 року Кушугумська селищна рада Запорізького району "запровадила особливий режим захисту рослин на площі 21 600 гектарів" - до повного знищення осередків сарани. Для оперативної координації дій при селищній раді створено спеціальний штаб, до якого увійшли представники місцевої влади, аграрної галузі, Держпродспоживслужби, ДСНС та інших дотичних служб.

Основною їжею шкідників є очерет та дикоросла рослинність. На цей момент, як вказано, промислові посіви не зазнали значних втрат. Роботи з локалізації тривають переважно на ділянках, що не використовуються в сільському господарстві.

У Херсонській області особливий режим захисту діє з 23 червня. Вже оброблено 297 гектарів, зокрема 27 - під посівами соняшнику. За результатами фітосанітарних обстежень, сарану на цих територіях не виявлено, а загальна чисельність шкідника залишається в межах "економічного порогу шкодочинності".

Наразі в регіоні триває фітосанітарний моніторинг, і в разі стабілізації ситуації особливий режим скасують.

Що стосується Одеської області, то там також посилено моніторинг у зв’язку з поширенням саранових у південних районах Молдови.

На початку липня зафіксовано міграцію саранових в Болградському районі, зокрема на полях, де вже зібрано врожай ріпаку, пшениці, ячменю. На полях, як повідомили, "відразу провели обробки дозволеними в Україні інсектицидами" відповідно до "Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", з дотриманням регламентів їх застосування.

Особливий режим захисту рослин не запроваджувався у зв’язку з неперевищенням порогу чисельності саранових