На півдні України борються з нашестям сарани: особливий режим діє в Запорізькій та Херсонській областях

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 29113 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
09:26 • 32794 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
08:25 • 47543 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
07:59 • 56791 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
06:28 • 131525 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 76111 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 76276 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 83883 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 121067 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 114470 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
6.3м/с
44%
745мм
Популярнi новини
Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський23 липня, 02:46 • 41395 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23 липня, 03:12 • 89203 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 153853 перегляди
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"06:19 • 32592 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо10:12 • 29510 перегляди
Публікації
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 29114 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 131526 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 154422 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 196951 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 242822 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 97721 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 222170 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 311636 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 320460 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 312381 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Financial Times
Dassault Mirage 2000
Airbus A320 серії

На півдні України борються з нашестям сарани: особливий режим діє в Запорізькій та Херсонській областях

Київ • УНН

 • 2794 перегляди

У Запорізькій та Херсонській областях діє особливий режим захисту рослин через нашестя перелітної та єгипетської сарани. У Запорізькій області режим запроваджено на 21 600 гектарах, у Херсонській оброблено 297 гектарів, включаючи посіви соняшнику.

На півдні України борються з нашестям сарани: особливий режим діє в Запорізькій та Херсонській областях

У Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях фіксують нашестя перелітної та єгипетської сарани. В окремих регіонах вже запроваджено особливий режим захисту рослин, території обробляють інсектицидами. Про це пише УНН із посиланням на Держпродспоживслужбу.

У Запорізькій та Херсонській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків небезпечних шкідників - перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium)

- ідеться у дописі.

Як повідомляють фахівці, 15 липня 2025 року Кушугумська селищна рада Запорізького району "запровадила особливий режим захисту рослин на площі 21 600 гектарів" - до повного знищення осередків сарани. Для оперативної координації дій при селищній раді створено спеціальний штаб, до якого увійшли представники місцевої влади, аграрної галузі, Держпродспоживслужби, ДСНС та інших дотичних служб.

Основною їжею шкідників є очерет та дикоросла рослинність. На цей момент, як вказано, промислові посіви не зазнали значних втрат. Роботи з локалізації тривають переважно на ділянках, що не використовуються в сільському господарстві.

У Херсонській області особливий режим захисту діє з 23 червня. Вже оброблено 297 гектарів, зокрема 27 - під посівами соняшнику. За результатами фітосанітарних обстежень, сарану на цих територіях не виявлено, а загальна чисельність шкідника залишається в межах "економічного порогу шкодочинності".

Наразі в регіоні триває фітосанітарний моніторинг, і в разі стабілізації ситуації особливий режим скасують.

Доповнення

Що стосується Одеської області, то там також посилено моніторинг у зв’язку з поширенням саранових у південних районах Молдови.

На початку липня зафіксовано міграцію саранових в Болградському районі, зокрема на полях, де вже зібрано врожай ріпаку, пшениці, ячменю. На полях, як повідомили, "відразу провели обробки дозволеними в Україні інсектицидами" відповідно до "Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", з дотриманням регламентів їх застосування.

Особливий режим захисту рослин не запроваджувався у зв’язку з неперевищенням порогу чисельності саранових

- повідомили у Держпродспоживслужбі.

У Дніпропетровській області також було отримано повідомлення про наявність саранових. Наразі там проводиться обстеження відповідних територій.

Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні14.07.25, 09:03 • 32188 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоПогода та довкілля
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9