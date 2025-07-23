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На юге Украины борются с нашествием саранчи: особый режим действует в Запорожской и Херсонской областях

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

В Запорожской и Херсонской областях действует особый режим защиты растений из-за нашествия перелетной и египетской саранчи. В Запорожской области режим введен на 21 600 гектарах, в Херсонской обработано 297 гектаров, включая посевы подсолнечника.

На юге Украины борются с нашествием саранчи: особый режим действует в Запорожской и Херсонской областях

В Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях фиксируют нашествие перелетной и египетской саранчи. В отдельных регионах уже введен особый режим защиты растений, территории обрабатывают инсектицидами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

В Запорожской и Херсонской областях продолжаются активные мероприятия по локализации и ликвидации очагов опасных вредителей - перелетной саранчи (Locusta migratoria) и египетской саранчи (Anacridium aegyptium)

- говорится в сообщении.

Как сообщают специалисты, 15 июля 2025 года Кушугумский поселковый совет Запорожского района "ввел особый режим защиты растений на площади 21 600 гектаров" - до полного уничтожения очагов саранчи. Для оперативной координации действий при поселковом совете создан специальный штаб, в который вошли представители местной власти, аграрной отрасли, Госпродпотребслужбы, ГСЧС и других причастных служб.

Основной пищей вредителей является камыш и дикорастущая растительность. На данный момент, как указано, промышленные посевы не понесли значительных потерь. Работы по локализации продолжаются преимущественно на участках, не используемых в сельском хозяйстве.

В Херсонской области особый режим защиты действует с 23 июня. Уже обработано 297 гектаров, в том числе 27 - под посевами подсолнечника. По результатам фитосанитарных обследований, саранча на этих территориях не обнаружена, а общая численность вредителя остается в пределах "экономического порога вредоносности".

Сейчас в регионе продолжается фитосанитарный мониторинг, и в случае стабилизации ситуации особый режим отменят.

Дополнение

Что касается Одесской области, то там также усилен мониторинг в связи с распространением саранчовых в южных районах Молдовы.

В начале июля зафиксирована миграция саранчовых в Болградском районе, в частности на полях, где уже собран урожай рапса, пшеницы, ячменя. На полях, как сообщили, "сразу провели обработки разрешенными в Украине инсектицидами" в соответствии с "Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине", с соблюдением регламентов их применения.

Особый режим защиты растений не вводился в связи с непревышением порога численности саранчовых

- сообщили в Госпродпотребслужбе.

В Днепропетровской области также было получено сообщение о наличии саранчовых. Сейчас там проводится обследование соответствующих территорий.

Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине14.07.25, 09:03 • 32182 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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Запорожская область
Херсонская область
Украина
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