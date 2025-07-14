Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине

Если вы видите ежей, которые являются ночными существами, днем - это тревожный сигнал. Все чаще эти хищники выходят на поиски пищи днем из-за деградации среды. Химикаты на полях, уничтожение растительности, жара и недостаток пищи заставляют животных ломать свой суточный ритм, чтобы выжить. Об этом УНН рассказал коммуникационщик и член ОО "Эколтава" Роман Гежа.

По его словам, обычно ежи просыпаются, когда стемнеет, и идут искать еду: слизней, майских жуков, жуков. Поэтому когда их замечают днем, это как минимум настораживает.

Роман подчеркивает, что иногда это — вполне естественное явление. Например, самка с детенышами может переносить их в новое гнездо, если старое разрушено. Или молодой ежик, который еще учится жить самостоятельно, также иногда может передвигаться днем. Но такое поведение все чаще сигнализирует и о сбое в среде.

Уничтожение растительности, химия на полях и общая деградация ландшафта уменьшают количество пищи. Насекомых становится меньше, почва становится суше, а укрытий мало. Добавьте сюда постоянный шум, освещение ночью и застройку — и вот вам картина: ежи меняют свой суточный ритм, подстраиваясь под условия. Они начинают активизироваться не только ночью, но и под вечер, перед рассветом, а иногда даже днем, в первую очередь, чтобы найти пищу - рассказывает Роман.

В таком случае, по словам эколога, дневной ритм жизни — вынужденный и "изменение климата лишь подливает масла в огонь". Специалист объясняет, что жара и засухи высушивают землю, из-за чего исчезает роса, червей и дождевых червей становится мало даже ночью. Зато температура в городах почти не падает после захода солнца. Поэтому еж идет на поиски пищи и влаги в любое время, чтобы выжить.

Чтобы помочь ежам, нужно прежде всего заботиться об их среде, меньше косить траву, чтобы земля не сохла и не ставить лишних заборов, чтобы ежи могли двигаться без препятствий в поисках пищи. Конечно, мы не о дорогах говорим, здесь если нет возможности безопасно перебраться через дорогу, то никто, к сожалению, такую инфраструктуру не построит для ежей, надо хотя бы не разрушать их среду - добавляет специалист.

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