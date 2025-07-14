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Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
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Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
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Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Їжаки, нічні тварини, дедалі частіше з'являються вдень через деградацію середовища, хімікати на полях, знищення рослинності та нестачу їжі. Це вимушена зміна добового ритму для виживання, спричинена також зміною клімату та спекою.

Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні

Якщо ви бачите їжаків, які є нічними створіннями, вдень - це тривожний сигнал. Дедалі частіше ці хижаки виходять на пошуки їжі вдень через деградацію середовища. Хімікати на полях, знищення рослинності, спека та нестача їжі змушують тварин ламати свій добовий ритм, аби вижити. Про це УНН розповів комунікаційник і член ГО "Еколтава" Роман Гежа.

За його словами, зазвичай їжаки прокидаються, коли стемніє, і йдуть шукати їжу: слимаків, хрущів, жуків. Тож коли їх помічають вдень, це щонайменше насторожує.

Роман підкреслює, що іноді це - цілком природне явище. Наприклад, самиця з дитинчатами може переносити їх до нового гнізда, якщо старе зруйноване. Або молодий їжачок, який ще вчиться жити самостійно також іноді може пересуватися вдень. Але така поведінка дедалі частіше сигналізує і про збій у середовищі.

Знищення рослинності, хімія на полях і загальна деградація ландшафту зменшують кількість їжі. Комах меншає, ґрунт стає сухішим, а укриттів обмаль. Додайте сюди постійний шум, освітлення вночі та забудову - і от вам картина: їжаки змінюють свій добовий ритм, підлаштовуючись під умови. Вони починають активізуватись не лише вночі, а й надвечір, перед світанком, а іноді навіть вдень, в першу чергу, щоб знайти їжу

- розповідає Роман.

У такому випадку за словами еколога, денний ритм життя - вимушений і "зміна клімату лише підливає олії у вогонь". Фахівець пояснює, що спека й засухи висушують землю, через що зникає роса, хробаків і черв’яків стає мало навіть уночі. Натомість температура у містах майже не падає після заходу сонця. Тож їжак іде на пошуки їжі й вологи у будь-який час, щоб вижити.

Щоб допомогти їжакам, треба передусім піклуватися про їхнє середовище, менше косити траву, щоб земля не сохла і не наставляти зайвих парканів, щоб їжаки могли рухатися без перешкод у пошуках їжі. Звісно ми не про дороги говоримо, тут якщо нема можливості безпечно перебратися через дорогу, то ніхто на жаль таку інфраструктуру не побудує для їжаків, треба хоча б не руйнувати їхнє середовище

- додає фахівець.

Інтенсивне землеробство призвело до серйозної деградації ґрунтів у Британії та Європі - The Guardian 09.05.25, 13:52 • 3317 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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