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Інтенсивне землеробство призвело до серйозної деградації ґрунтів у Британії та Європі - The Guardian

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Інтенсивне землеробство призвело до деградації ґрунтів у Європі та Великій Британії. Експерти закликають до відновлення ґрунтів для зменшення кліматичних наслідків.

Інтенсивне землеробство призвело до серйозної деградації ґрунтів у Британії та Європі - The Guardian

Понад 60% сільськогосподарських земель у Європейському Союзі та близько 40% у Великій Британії зазнали серйозної деградації внаслідок інтенсивного землеробства. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За інформацією, експерти ініціативи Save Soil заявили, що удобрення і відновлення сільськогосподарських ґрунтів може зменшити вплив кліматичної кризи і забезпечити захист від погіршення екстремальних погодних умов.

Ця деградація ґрунту змінює водний цикл землі та посилює вплив кліматичної кризи в порочному колі. Виснажені ґрунти, позбавлені своєї природної структури, не здатні утримувати воду в будь-якій кількості. 

Організація Save Soil, що виступає за методи відновного землеробства, закликала зробити відновлення ґрунтів одним із головних пріоритетів кліматичних програм, а також внести зміни в сільськогосподарську політику і субсидії для заохочення цього процесу.

Європа і Велика Британія переживають екстремальні ситуації — в один місяць випалені поля, в інший - затоплені міста. Цей звіт ясно показує, що наші ґрунти більше не є буфером для нас

- заявив представник групи. 

Згідно зі звітом, у 2022 році третина населення ЄС і 40% території блоку постраждали від нестачі води, водночас Іспанія, Італія та Німеччина також зіткнулися з катастрофічними повенями у 2023-2024 роках, наголошується у звіті. Рівень ґрунтових вод упав на третину у Франції, а у Великій Британії цьогоріч, імовірно, буде посуха, незважаючи на рекордні дощі минулого року.

За даними ООН, до 2050 року майже половина міського населення світу, близько 2,4 млрд осіб, зіткнеться з нестачею води. Споживачі вже бачать зростання цін на деякі товари, які постраждали від кліматичної кризи, включно з кавою і шоколадом.

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Минулого року дослідження ООН показало, що надлишок солі вже знижує родючість щонайменше 10% земель у світі, а ще 1 млрд гектарів перебувають під загрозою. Здорові ґрунти також зберігають більше вуглецю, допомагаючи компенсувати вплив викопного палива.

Ґрунт - це живий матеріал, тісно пов'язаний зі здоров'ям людини і планети, і тільки працюючи з ґрунтом як з живим матеріалом, ми можемо вирішити глобальні проблеми, пов'язані з водою. Давайте працювати з мікробіомом ґрунту, а не проти нього - ми можемо також використати понад три мільярди років еволюційних знань

- сказала Карен Джонсон, професор інженерної екології в Університеті Дарема, яка не брала участі в підготовці доповіді.

У Великій Британії фермерам можуть платити за захист і відновлення ґрунтів через державні програми. Однак одна з ключових програм, стимул сталого землеробства, була припинена, а фінансування екологічно чистого землеробства перебуває під загрозою, на тлі того, що Казначейство переглядає видатки, залишаючи фермерів у сумнівах щодо того, чи варто інвестувати у зміну своїх методів.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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