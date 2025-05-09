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Интенсивное земледелие привело к серьезной деградации почв в Британии и Европе – The Guardian

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Интенсивное земледелие привело к деградации почв в Европе и Великобритании. Эксперты призывают к восстановлению почв для уменьшения климатических последствий.

Интенсивное земледелие привело к серьезной деградации почв в Британии и Европе – The Guardian

Более 60% сельскохозяйственных земель в Европейском Союзе и около 40% в Великобритании подверглись серьезной деградации в результате интенсивного земледелия. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По информации, эксперты инициативы Save Soil заявили, что удобрение и восстановление сельскохозяйственных почв может уменьшить влияние климатического кризиса и обеспечить защиту от ухудшения экстремальных погодных условий.

Эта деградация почвы изменяет водный цикл земли и усиливает влияние климатического кризиса в порочном круге. Истощенные почвы, лишенные своей природной структуры, не способны удерживать воду в любом количестве. 

Организация Save Soil, выступающая за методы восстановительного земледелия, призвала сделать восстановление почв одним из главных приоритетов климатических программ, а также внести изменения в сельскохозяйственную политику и субсидии для поощрения этого процесса.

Европа и Великобритания переживают экстремальные ситуации — в один месяц выжженные поля, в другой - затопленные города. Этот отчет ясно показывает, что наши почвы больше не являются буфером для нас

- заявил представитель группы. 

Согласно отчету, в 2022 году треть населения ЕС и 40% территории блока пострадали от нехватки воды, в то же время Испания, Италия и Германия также столкнулись с катастрофическими наводнениями в 2023-2024 годах, отмечается в отчете. Уровень грунтовых вод упал на треть во Франции, а в Великобритании в этом году, вероятно, будет засуха, несмотря на рекордные дожди в прошлом году.

По данным ООН, к 2050 году почти половина городского населения мира, около 2,4 млрд человек, столкнется с нехваткой воды. Потребители уже видят рост цен на некоторые товары, которые пострадали от климатического кризиса, включая кофе и шоколад.

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В прошлом году исследование ООН показало, что избыток соли уже снижает плодородие не менее 10% земель в мире, а еще 1 млрд гектаров находятся под угрозой. Здоровые почвы также сохраняют больше углерода, помогая компенсировать воздействие ископаемого топлива.

Почва - это живой материал, тесно связанный со здоровьем человека и планеты, и только работая с почвой как с живым материалом, мы можем решить глобальные проблемы, связанные с водой. Давайте работать с микробиомом почвы, а не против него - мы можем также использовать более трех миллиардов лет эволюционных знаний

- сказала Карен Джонсон, профессор инженерной экологии в Университете Дарема, которая не принимала участия в подготовке доклада.

В Великобритании фермерам могут платить за защиту и восстановление почв через государственные программы. Однако одна из ключевых программ, стимул устойчивого земледелия, была приостановлена, а финансирование экологически чистого земледелия находится под угрозой, на фоне того, что Казначейство пересматривает расходы, оставляя фермеров в сомнениях относительно того, стоит ли инвестировать в изменение своих методов.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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