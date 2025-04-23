"Это антиукраинские действия": ученые об угрозе аграрной науке и продовольственной безопасности страны со стороны Фонда госимущества

Изъятие земель в подчинении Национальной академии аграрных наук Украины может уничтожить научную систему, которая строилась десятки лет, лишить фермеров поддержки и поставить под угрозу продовольственную безопасность государства - такие позиции озвучили представители Национальной академии аграрных наук Украины во время пресс-конференции "Останется ли Украина аграрной страной при претензиях Фонда госимущества к землям НААН", пишет УНН.

Детали

Как отмечают ученые, изъятие земель, которыми пользуются научные учреждения НААН, ставит под угрозу дальнейшее функционирование аграрной науки в Украине. Речь идет, в частности, об остановке работ в направлениях животноводства, растениеводства, земледелия, селекции и семеноводства.

Это вещи, которые создавались не десятилетиями, а столетиями, потому что академия за 100 лет прошла путь от отдельных опытных участков до современной научной организации, которая комплексно обеспечивает, делает развитие агропромышленного производства нашей страны. Мы уничтожим эти школы, и после этого их уже никогда нам не восстановить. (…) И сегодня я не боюсь этого сказать: как по мне, это — антиукраинские действия, попытка этого обезземеливания - отметил директор Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН, доктор сельскохозяйственных наук Александр Корнийчук.

По мнению ученых, именно деятельность научно-исследовательских учреждений является критически важной для обеспечения продовольственной безопасности государства. Изъятие земель, которыми НААН пользуется, сделает невозможным обеспечение выполнения возложенных на нее задач и повлечет значительные потери для государства, а также для отечественных фермеров.

По словам Корнийчука, только в одном учреждении − Институте кормов − создано около 210 сортов сельскохозяйственных культур, из которых 130 уже внесены в Государственный реестр. Сейчас ведется селекция еще более 30 культур.

Кроме того, отдельное внимание в НААН уделяют совещательной деятельности − системе научно-практической поддержки сельхозпроизводителей. Речь идет о профессиональных консультациях по вопросам агротехнологий, выбора сортов, защиты растений, кормления скота, племенной работы, управления хозяйствами и тому подобное. Совещательная деятельность, основанная на научных разработках, помогает фермерам повышать эффективность своей деятельности и внедрять инновации.

Ученые института оказывают услуги совещательной деятельности в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Только в Винницкой области работает около 274 единоличников в аграрном секторе, около 2,4 тыс. фермеров, примерно 800 хозяйств среднего и большего уровня и агрохолдинги, которые пользуются услугами ученых - отметил Корнийчук.

В НААН отмечают: обезземеливание Академии остановит не только научную, но и прикладную деятельность в регионах. Украина рискует потерять контроль над собственным семенным фондом, породами животных, аграрными технологиями.

Мы уже видим, как в Украину массово завозятся зарубежные сорта, удобрения, средства защиты. И если это продолжится − наше аграрное будущее будет полностью зависеть от иностранных рынков - добавил Корнийчук.

В свою очередь главный ученый секретарь НААН Валерий Адамчук напомнил, что земли академии составляют менее 0,5% от всех сельскохозяйственных площадей Украины.

Эти решения не дают никакого существенного эффекта для государства. Если кто-то хочет решить частные дела − это уже не наш вопрос. Но мы обязаны защитить науку - подчеркнул Адамчук.

Напомним

Эксперты предостерегают, что потеря научных земель НААН может привести к разрушению всей системы аграрной селекции, деградации отрасли садоводства и потери биоразнообразия. Так, размножение одной культуры может стоить от одного до десятков миллионов долларов, а Украина рискует потерять собственные технологии и быть вынужденной покупать их за рубежом. Речь идет, в частности, о сортах садовых и виноградных культур, созданных еще со времен Таирова, которые уже внесены в государственный реестр или находятся в завершающей стадии разработки.

Кроме того, изъятие земель у ученых приведет к дефициту качественного посадочного материала, подорожанию аграрной продукции и усилению зависимости от импорта, который, к тому же, часто оказывается зараженным вирусами. Импортные саженцы могут быть в 8-9 раз дороже отечественных, а к цене добавляются логистические затраты, таможенные сборы и расходы на адаптацию к украинским климатическим условиям. Все это критически влияет на себестоимость и конкурентоспособность продукции украинских садоводов.