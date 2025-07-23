"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу

Кабінет міністрів України затвердив низку рішень, спрямованих на захист українського бізнесу та збільшення виробництва власного озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

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За її словами, "держава не заважатиме тим, хто працює чесно".

Сьогодні затвердили план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток - високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль - уточнила глава уряду.

Вона розповіла, що протягом місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів, а до 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет - на потреби оборони та відновлення.

"У планах - запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень. Також Уряд підготує зміни до КПК: відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генпрокурор або керівники обласного рівня. Наш пріоритет - справедливість, а не толерувати вибірковість", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

21 липня Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження РНБО мораторію на перевірки бізнесу та втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО