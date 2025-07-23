"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил ряд решений, направленных на защиту украинского бизнеса и увеличение производства собственного вооружения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, "государство не будет мешать тем, кто работает честно".

Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса. С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключение - высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль - уточнила глава правительства.

Она рассказала, что в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений, а до 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет - на нужды обороны и восстановления.

"В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений. Также Правительство подготовит изменения в УПК: открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только генпрокурор или руководители областного уровня. Наш приоритет - справедливость, а не толерантность к избирательности", - резюмировала Свириденко.

Напомним

21 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении СНБО моратория на проверки бизнеса и вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО