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"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
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"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
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"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Кабинет министров Украины утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса. Налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском, а силовые органы согласуют действия по возвращению активов под санкциями.

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил ряд решений, направленных на защиту украинского бизнеса и увеличение производства собственного вооружения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, "государство не будет мешать тем, кто работает честно".

Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса. С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключение - высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль

- уточнила глава правительства.

Она рассказала, что в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений, а до 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет - на нужды обороны и восстановления.

"В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений. Также Правительство подготовит изменения в УПК: открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только генпрокурор или руководители областного уровня. Наш приоритет - справедливость, а не толерантность к избирательности", - резюмировала Свириденко.

Напомним

21 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении СНБО моратория на проверки бизнеса и вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО22.07.25, 08:56 • 56672 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
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