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НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку без змін. Вона збережеться на поточному рівні 15,5%.

НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, пояснивши необхідністю контролю за валютним ринком та інфляцією, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску

- повідомили у НБУ.

У регуляторі наголосили: "НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики".

Попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики були ефективними, зазначили у регуляторі.

Ставки за строковими гривневими депозитами та ОВДП, як вказано, зросли, тож "збільшився попит на ці інструменти, а чистий попит населення на валюту суттєво знизився порівняно з кінцем 2024 року - початком 2025 року". Це, пояснили у НБУ, підтримало стійкість валютного ринку та обмежило ціновий тиск.

"Ураховуючи ці позитивні ефекти, сповільнення інфляції в червні, а також контрольованість інфляційних очікувань, НБУ не вбачає потреби в додаткових кроках із підвищення облікової ставки, - зауважили у регуляторі. - Однак, зважаючи на повільніше, ніж очікувалося, зниження інфляції та баланс ризиків для цінової динаміки (пов’язаних передусім із наслідками війни), НБУ наразі не бачить і простору для пом’якшення процентної політики".

У НБУ вказали, що збереження облікової ставки на рівні 15,5% є "важливою передумовою для повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення".

"Водночас це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників", - додали у Нацбанку.

Умови кредитування, як повідомляється, залишаються близькими до доковідного рівня і найдоступнішими з початку повномасштабної війни, а динаміка кредитування - жвавою (темпи зростання видачі чистих гривневих кредитів бізнесу впродовж останніх місяців становили близько 30% у річному вимірі).

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Оновлений прогноз НБУ, як вказано, уже передбачає триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом.

"Водночас НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - підсумували у регуляторі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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