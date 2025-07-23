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НБУ: банки очікують, що українці активніше братимуть кредити та іпотеку

Київ • УНН

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Українські банки вперше за рік очікують поліпшення якості позик, прогнозуючи зростання попиту на кредити для бізнесу та населення, включаючи іпотеку. Кредитні стандарти пом'якшуються, а рівень схвалення заявок зростає.

НБУ: банки очікують, що українці активніше братимуть кредити та іпотеку

Банки очікують, що українці активніше братимуть кредити, у тому числі іпотеку, та вперше за рік розраховують на поліпшення якості позик, свідчать результати опитування НБУ за підсумком II кварталу 2025 року, пише УНН.

Деталі

"Банки зберегли оптимізм стосовно зростання кредитних портфелів бізнесу та населення і вперше за рік очікують поліпшення якості позик", - ідеться у повідомленні.

За даними опитування, попит на кредити бізнесу у ІІ кварталі підвищився, зокрема на довгострокові позики та кредити великим підприємствам - вперше з початку повномасштабного вторгнення. Респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу в ІІІ кварталі.

Попит населення зріс як на іпотеку, так і на споживчі позики, і банки очікують продовження цього тренду.

Більшість банків оцінила боргове навантаження бізнесу як середнє. Водночас дещо знизилася частка банків, що вважали закредитованість домогосподарств низькою.

Банки вперше з ІІІ кварталу 2024 року пом’якшили кредитні стандарти для бізнесу, передусім з огляду на підвищення конкуренції.

Також банки п’ятий квартал поспіль пом’якшили кредитні стандарти для населення: за споживчими кредитами визначним фактором стала конкуренція між банками та з боку небанківських фінустанов, а для іпотеки - ліпші перспективи ринку нерухомості.

Банки "планують і далі пом’якшувати кредитні стандарти для бізнесу та населення", повідомили в НБУ.

Рівень схвалення заявок дещо збільшився як для бізнесу, так і для домогосподарств. Банки послабили вимоги до застави за іпотекою і водночас збільшили розміри споживчих кредитів.

Респонденти відзначили помітне зростання кредитного ризику та певне збільшення операційного, натомість вперше за два роки не зафіксували посилення валютного ризику. У ІІІ кварталі прогнозується зростання валютного та кредитного ризиків, а також певне посилення ризику ліквідності.

Довідково

Опитування проводилося з 16 червня до 07 липня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України. Опитування стосовно очікувань у ІV кварталі буде опубліковане в жовтні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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