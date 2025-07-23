НБУ: банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты и ипотеку

Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты, в том числе ипотеку, и впервые за год рассчитывают на улучшение качества займов, свидетельствуют результаты опроса НБУ за итогам II квартала 2025 года, пишет УНН.

Детали

"Банки сохранили оптимизм относительно роста кредитных портфелей бизнеса и населения и впервые за год ожидают улучшения качества займов", - говорится в сообщении.

По данным опроса, спрос на кредиты бизнеса во II квартале повысился, в частности на долгосрочные займы и кредиты крупным предприятиям - впервые с начала полномасштабного вторжения. Респонденты прогнозируют рост спроса на все виды кредитов бизнеса в III квартале.

Спрос населения вырос как на ипотеку, так и на потребительские займы, и банки ожидают продолжения этого тренда.

Большинство банков оценило долговую нагрузку бизнеса как среднюю. В то же время несколько снизилась доля банков, считавших закредитованность домохозяйств низкой.

Банки впервые с III квартала 2024 года смягчили кредитные стандарты для бизнеса, прежде всего учитывая повышение конкуренции.

Также банки пятый квартал подряд смягчили кредитные стандарты для населения: по потребительским кредитам определяющим фактором стала конкуренция между банками и со стороны небанковских финучреждений, а для ипотеки - лучшие перспективы рынка недвижимости.

Банки "планируют и дальше смягчать кредитные стандарты для бизнеса и населения", сообщили в НБУ.

Уровень одобрения заявок несколько увеличился как для бизнеса, так и для домохозяйств. Банки ослабили требования к залогу по ипотеке и одновременно увеличили размеры потребительских кредитов.

Респонденты отметили заметный рост кредитного риска и некоторое увеличение операционного, зато впервые за два года не зафиксировали усиления валютного риска. В III квартале прогнозируется рост валютного и кредитного рисков, а также некоторое усиление риска ликвидности.

Справочно

Опрос проводился с 16 июня по 07 июля 2025 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины. Опрос относительно ожиданий в IV квартале будет опубликован в октябре.