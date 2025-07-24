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НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку без изменений. Она сохранится на текущем уровне 15,5%.

НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, объяснив это необходимостью контроля за валютным рынком и инфляцией, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления

- сообщили в НБУ.

В регуляторе подчеркнули: "НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики".

Предыдущие меры НБУ по ужесточению монетарной политики были эффективными, отметили в регуляторе.

Ставки по срочным гривневым депозитам и ОВГЗ, как указано, выросли, поэтому "увеличился спрос на эти инструменты, а чистый спрос населения на валюту существенно снизился по сравнению с концом 2024 года - началом 2025 года". Это, пояснили в НБУ, поддержало устойчивость валютного рынка и ограничило ценовое давление.

"Учитывая эти положительные эффекты, замедление инфляции в июне, а также контролируемость инфляционных ожиданий, НБУ не видит необходимости в дополнительных шагах по повышению учетной ставки, - отметили в регуляторе. - Однако, учитывая более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции и баланс рисков для ценовой динамики (связанных прежде всего с последствиями войны), НБУ пока не видит и пространства для смягчения процентной политики".

В НБУ указали, что сохранение учетной ставки на уровне 15,5% является "важной предпосылкой для возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления".

"В то же время это решение будет иметь нейтральное влияние на кредитование, учитывая высокую конкуренцию банков за качественных заемщиков", - добавили в Нацбанке.

Условия кредитования, как сообщается, остаются близкими к доковидному уровню и самыми доступными с начала полномасштабной войны, а динамика кредитования - оживленной (темпы роста выдачи чистых гривневых кредитов бизнесу в течение последних месяцев составляли около 30% в годовом измерении).

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"НБУ будет поддерживать достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики", - подчеркнули в Нацбанке.

Обновленный прогноз НБУ, как указано, уже предусматривает более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% (до IV квартала 2025 года) и ее более медленное снижение по сравнению с апрельским прогнозом.

"В то же время НБУ будет учитывать изменения в балансе рисков и перейдет к циклу смягчения процентной политики только тогда, когда убедится в отсутствии угроз для устойчивого замедления инфляции до цели 5% на горизонте политики", - подытожили в регуляторе.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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