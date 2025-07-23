Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України

Сьогодні відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Визволено з полону групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела у полоні більше ніж 3 роки. Про це розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки - розповіли в Координаційному штабі.

Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний - боєць Державної прикордонної служби України.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Як вказали в Координаційному штабі. звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

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