Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
Київ • УНН
Відбувся дев'ятий етап обміну полоненими, звільнено групу захисників з пораненнями та хворобами. Частина воїнів, які обороняли Маріуполь, провели в полоні понад 3 роки.
Сьогодні відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Визволено з полону групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела у полоні більше ніж 3 роки. Про це розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.
Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.
Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки
Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний - боєць Державної прикордонної служби України.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років.
Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.
Як вказали в Координаційному штабі. звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими23.07.25, 22:36 • 1150 переглядiв