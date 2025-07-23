Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины

Сегодня состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Освобождена из плена группа защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни. Часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя и провела в плену более 3 лет. Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Среди освобожденных сегодня - военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет - рассказали в Координационном штабе.

Возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный - боец Государственной пограничной службы Украины.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему - 66 лет.

В целом на родную землю возвращены украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Как указали в Координационном штабе, освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

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