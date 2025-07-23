Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
Киев • УНН
Состоялся девятый этап обмена пленными, освобождена группа защитников с ранениями и болезнями. Часть воинов, оборонявших Мариуполь, провели в плену более 3 лет.
Сегодня состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Освобождена из плена группа защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни. Часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя и провела в плену более 3 лет. Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
Среди освобожденных сегодня - военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.
Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.
Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет
Возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный - боец Государственной пограничной службы Украины.
Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему - 66 лет.
В целом на родную землю возвращены украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.
Как указали в Координационном штабе, освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.
Защищали Украину на разных направлениях фронта: Зеленский заявил о девятом этапе обмена пленными23.07.25, 22:36 • 994 просмотра