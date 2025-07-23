$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
20:24 • 1366 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
20:09 • 4936 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
20:05 • 5074 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
19:49 • 6566 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
16:26 • 41990 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
16:25 • 82161 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 56365 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 85639 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 174893 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
23 июля, 09:26 • 150014 просмотра
"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.2м/с
64%
747мм
Популярные новости
Дело ПриватБанка: САП сообщила о завершении расследования по Коломойскому и еще пяти людям23 июля, 12:47 • 62896 просмотра
Мы готовы к охране правопорядка: Клименко о мерах безопасности во время акций протеста15:45 • 9160 просмотра
В Стамбуле состоялась короткая подготовительная встреча Умерова, Мединского с принимающей стороной17:15 • 24866 просмотра
В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и россии17:47 • 14474 просмотра
Кабмин повторно получил документы о назначении Цивинского на должность директора БЭБ18:29 • 13275 просмотра
публикации
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
16:25 • 82161 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 174893 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 232142 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 263294 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 273013 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Турция
Стамбул
Соединённые Штаты
Израиль
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 138908 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 260504 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 347257 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 353764 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 343878 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Серия Airbus A320
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины

Киев • УНН

 • 5074 просмотра

Состоялся девятый этап обмена пленными, освобождена группа защитников с ранениями и болезнями. Часть воинов, оборонявших Мариуполь, провели в плену более 3 лет.

Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины

Сегодня состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Освобождена из плена группа защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни. Часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя и провела в плену более 3 лет. Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Среди освобожденных сегодня - военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет

- рассказали в Координационном штабе.

Возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный - боец Государственной пограничной службы Украины.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему - 66 лет.

В целом на родную землю возвращены украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Как указали в Координационном штабе, освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Защищали Украину на разных направлениях фронта: Зеленский заявил о девятом этапе обмена пленными23.07.25, 22:36 • 994 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9