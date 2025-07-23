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Защищали Украину на разных направлениях фронта: Зеленский заявил о девятом этапе обмена пленными

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Президент Зеленский сообщил о завершении девятого этапа обмена пленными с рф, в результате которого домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Всего за все этапы обменов, договоренных в Стамбуле, Украина вернула более тысячи своих граждан.

Защищали Украину на разных направлениях фронта: Зеленский заявил о девятом этапе обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении девятого этапа обмена пленными с рф. В общей сложности Киеву удалось вернуть более тысячи украинцев, передает УНН.

Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорились в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал

 - сообщил Зеленский.

По его словам, "воины, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь".

Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту сверхважную работу. Вернуть всех наших – это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи 

- резюмировал Глава государства.

Добавим

Как сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский, москва и Киев сегодня провели обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны.

Зеленский: новый обмен пленными может состояться уже в среду23.07.25, 03:01 • 52332 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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