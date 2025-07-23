Защищали Украину на разных направлениях фронта: Зеленский заявил о девятом этапе обмена пленными
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о завершении девятого этапа обмена пленными с рф, в результате которого домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Всего за все этапы обменов, договоренных в Стамбуле, Украина вернула более тысячи своих граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении девятого этапа обмена пленными с рф. В общей сложности Киеву удалось вернуть более тысячи украинцев, передает УНН.
Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорились в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал
По его словам, "воины, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь".
Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту сверхважную работу. Вернуть всех наших – это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи
Добавим
Как сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский, москва и Киев сегодня провели обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны.
Зеленский: новый обмен пленными может состояться уже в среду23.07.25, 03:01 • 52332 просмотра