Зеленский: новый обмен пленными может состояться уже в среду

Новый обмен пленными между Украиной и РФ ожидается уже в среду, 23 июля. Об этом в обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

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По его словам, освобождение наших людей из российского плена должно продолжаться.

И сейчас, именно сейчас, уже начались необходимые процедуры для нового обмена – мы завтра (в среду - ред.) ждем наших людей. Я очень надеюсь, что завтра все нам удастся - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Киев пытается, в частности, благодаря международным посредникам, обеспечить освобождение также гражданских заложников и возвращение украинских детей, которые были похищены Россией.

Задача – работать по прекращению огня. Это то, о чем говорит России весь мир. Задача – работать для организации встречи лидеров. Это то, что может приблизить мир. Украина никогда не хотела войны, и именно Россия должна закончить эту войну, которую сама же начала - подчеркнул Зеленский.

В то же время он добавил, что Украина "обязательно" продолжит программу дипстрайков по территории врага.

"Утвердил новые объемы. И это, конечно, большая помощь: российская логистика, российские военные предприятия, все, что работает на агрессию, являются законными мишенями", - подчеркнул Президент.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым для переговоров с российской стороной.

Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей