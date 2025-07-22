Зеленський доручив сформувати делегацію для нових переговорів з рф: очолить Умєров

Президент України Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим для перемовин із російською стороною, наступна зустріч з якою очікується "найближчим часом", про що повідомив у вівторок, пише УНН.

Провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи. (...) Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента - написав Зеленський.

Зі слів Президента, секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про "виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом".

"Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - наголосив Зеленський.

Керівник Офісу Андрій Єрмак на нараді, як повідомив Президент, доповів про "координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах".

Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський