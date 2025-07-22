Зеленский поручил сформировать делегацию для новых переговоров с РФ: возглавит Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым для переговоров с российской стороной, следующая встреча с которой ожидается "в ближайшее время", о чем сообщил во вторник, пишет УНН.

Провел совещание по необходимым Украине результатам переговорной работы. (...) Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента - написал Зеленский.

По словам Президента, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о "выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренности о новой встрече в ближайшее время".

"Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - подчеркнул Зеленский.

Руководитель Офиса Андрей Ермак на совещании, как сообщил Президент, доложил о "координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах".

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