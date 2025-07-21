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Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:47 • 5618 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
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Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский

Киев • УНН

 • 5620 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду. Рустем Умеров доложил о подготовке обмена и этой встречи.

Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду, передает УНН.

Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский21.07.25, 18:58 • 21257 просмотров

Дополнение

Зеленский сообщал, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

İndependent Türkce сообщало, что на этой неделе в Стамбуле ожидается следующий раунд переговоров между россией и Украиной.

СМИ заявляли, что переговоры могут состояться 23-24 июля.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Рустем Умеров
Турция
Владимир Зеленский
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