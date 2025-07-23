Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про очікуваний обмін полоненими з рф у середу, 23 липня. Україна також працює над звільненням цивільних заручників та поверненням викрадених дітей.
Новий обмін полоненими між Україною та рф очікується вже у середу, 23 липня. Про це у зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
Деталі
За його словами, звільнення наших людей із російського полону має продовжуватись.
І зараз, саме зараз, уже почались необхідні процедури для нового обміну – ми завтра (у середу - ред.) чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що завтра все нам вдасться
Він підкреслив, що Київ намагається, зокрема, завдяки міжнародним посередникам, забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення українських дітей, які були викрадені росією.
Завдання – працювати щодо припинення вогню. Це те, про що говорить росії весь світ. Завдання – працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж почала
Водночас він додав, що Україна "обов’язково" продовжить програму дипстрайків по території ворога.
"Затвердив нові обсяги. І це, звісно, велика допомога: російська логістика, російські військові підприємства, усе, що працює на агресію, є законними мішенями", - підкреслив Президент.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим для перемовин із російською стороною.
Зеленський: очікуються кілька етапів обмінів на виконання стамбульських домовленостей22.07.25, 12:55 • 2574 перегляди