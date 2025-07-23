Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу

Новий обмін полоненими між Україною та рф очікується вже у середу, 23 липня. Про це у зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

За його словами, звільнення наших людей із російського полону має продовжуватись.

І зараз, саме зараз, уже почались необхідні процедури для нового обміну – ми завтра (у середу - ред.) чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що завтра все нам вдасться

Він підкреслив, що Київ намагається, зокрема, завдяки міжнародним посередникам, забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення українських дітей, які були викрадені росією.

Завдання – працювати щодо припинення вогню. Це те, про що говорить росії весь світ. Завдання – працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж почала