Зеленський: очікуються кілька етапів обмінів на виконання стамбульських домовленостей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні є очікування кількох етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі, пише УНН.

Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей - як військових, так і цивільних - написав Зеленський.

Президент вказав, що "координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції".

"Протягом весни-літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни", - зазначив Зеленський.

Саме тому, з його слів, "наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу". "Шукаємо всіх наших", - наголосив Глава держави.

"Окремо сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, а також роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених. Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях - юридичному, політичному, спеціальних операцій", - підкреслив Президент.

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