Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
08:08 • 13237 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
07:27 • 31861 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
06:19 • 55796 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
06:15 • 30905 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
05:56 • 39676 просмотра
Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО
Эксклюзив
05:30 • 27756 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
21 июля, 17:47 • 41114 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 139338 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 64684 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 94296 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
47%
743мм
Популярные новости
Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны22 июля, 00:40 • 38447 просмотра
Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции22 июля, 01:01 • 42198 просмотра
Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Харьковщине22 июля, 01:23 • 36758 просмотра
Атака на Одессу: мэр города рассказал о последствиях вражеских дроновых ударов22 июля, 01:47 • 35126 просмотра
Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие22 июля, 02:11 • 39140 просмотра
публикации
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 33820 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 35046 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов06:19 • 55799 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 104346 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 139338 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Игорь Коломойский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 136969 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 230878 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 245923 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 241828 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 241233 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Truth Social
Серия Airbus A320
Dragon 2

Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклады по обменам пленными, ожидая несколько этапов после договоренностей в Стамбуле. Активизация обменов весной-летом позволила освободить пропавших без вести и удерживаемых до полномасштабной войны.

Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня есть ожидания нескольких этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле, пишет УНН.

Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленными и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей - как военных, так и гражданских

- написал Зеленский.

Президент указал, что "координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институции".

"В течение весны-лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые удерживались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, "наша команда проверяет информацию по каждой фамилии". "Ищем всех наших", - подчеркнул Глава государства.

"Отдельно сегодня доложили о мерах по реабилитации возвращенных из плена, а также работе, которая ведется по расследованию преступлений против украинских пленных. Должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях - юридическом, политическом, специальных операций", - подчеркнул Президент.

Зеленский поручил сформировать делегацию для новых переговоров с рф: возглавит Умеров22.07.25, 11:50 • 1280 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9