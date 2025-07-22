Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклады по обменам пленными, ожидая несколько этапов после договоренностей в Стамбуле. Активизация обменов весной-летом позволила освободить пропавших без вести и удерживаемых до полномасштабной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня есть ожидания нескольких этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле, пишет УНН.
Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленными и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей - как военных, так и гражданских
Президент указал, что "координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институции".
"В течение весны-лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые удерживались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны", - отметил Зеленский.
Именно поэтому, по его словам, "наша команда проверяет информацию по каждой фамилии". "Ищем всех наших", - подчеркнул Глава государства.
"Отдельно сегодня доложили о мерах по реабилитации возвращенных из плена, а также работе, которая ведется по расследованию преступлений против украинских пленных. Должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях - юридическом, политическом, специальных операций", - подчеркнул Президент.
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