Зеленский: ожидается несколько этапов обменов во исполнение стамбульских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня есть ожидания нескольких этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле, пишет УНН.

Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленными и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей - как военных, так и гражданских - написал Зеленский.

Президент указал, что "координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институции".

"В течение весны-лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые удерживались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, "наша команда проверяет информацию по каждой фамилии". "Ищем всех наших", - подчеркнул Глава государства.

"Отдельно сегодня доложили о мерах по реабилитации возвращенных из плена, а также работе, которая ведется по расследованию преступлений против украинских пленных. Должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях - юридическом, политическом, специальных операций", - подчеркнул Президент.

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